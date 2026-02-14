Μούσχουρη: «Έσπασε» όταν τη βράβευσε ο Νίκος Αλιάγας στη Γαλλία με λόγια του Νίκου Καζαντζάκη

Η τεράστια Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στη Γαλλία και ο Νίκος Αλιάγας της παρέδωσε το βραβείο στα γαλλικά Grammys όπως συνηθίζονται να λέγονται, τα «Victoire de la Musique». Η Ελληνίδα τραγουδίστρια κατάφερε να κάνει διεθνή καριέρα, με πωλήσεις δίσκων που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια αντίτυπα.

Στα 91 της χρόνια, η Νάνα Μούσχουρη έδειχνε βαθιά συγκινημένη από την τιμητική βραδιά. Ο Νίκος Αλιάγας, μετέφραζε τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη στα γαλλικά, με τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Στην ανάρτησή για τη βράβευση της Νάνας Μούσχουρη αναφέρονται τα εξής: «Ήταν μία υπέροχη βραδιά για την αγαπημένη μας Νάνα Μούσχουρη αλλά και για όλους όσοι ήμασταν δίπλα της. Η Νάνα Μούσχουρη με δάκρυα στα μάτια έλαβε χθες το μεγαλύτερο μουσικό βραβείο της Γαλλίας , το τιμητικό “Victoire de l’Honneur” στα γαλλικά Grammys όπως συνηθίζονται να λέγονται, τα Victoire de la Musique.

Tα βραβεία μεταδόθηκαν ζωντανά από το κρατικό κανάλι και η στιγμή της βράβευσης της Νάνας έφτασε τα 2 εκατομμύρια τηλεθεατές. Στη μεγάλη γιορτή της γαλλικής μουσικής που έγινε στο κατάμεστο La Seine Musical το βραβείο παρέδωσε στην Νάνα ο Νίκος Αλιάγας ο οποίος μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια όχι μόνο για την τεράστια καριέρα της διεθνούς Ελληνίδας αλλά για την προσωπικότητά της, το χαρακτήρα της και το παράδειγμα που αποτέλεσε και αποτελεί για πάρα πολύ κόσμο. Τρομερή η συγκίνηση όταν ο Νίκος ευχαρίστησε στα Ελληνικά την Νάνα με τα σπουδαία λόγια του Νίκου Καζαντζάκη «Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι λέφτερος».

«Η Νάνα βαθιά συγκινημένη αφιέρωσε το βραβείο στην Γαλλία και για όσα της έμαθε, στο γαλλικό κοινό για την αγάπη που της έδωσε από τα πρώτα βήματα της διεθνούς της καριέρας , στον αγαπημένο της γιο Νίκο Πετσίλα , που παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά και που είχε και τα γενέθλιά του, στον αγαπημένο της παραγωγό σύζυγο και συνοδοιπόρο μιας ολόκληρης ζωής , τον Andre Chapelle αλλά και στον γιό του Fabrice Chapele.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος για την Νάνα Μούσχουρη προβλήθηκαν δύο πολύ συγκινητικά video του Serge Lama και της Line Renaud ενώ η γνωστή τραγουδίστρια Isabelle Boulay ερμήνευσε την τεράστια επιτυχία της Νάνας «L’amour en heritage» και ο Vincent Dedienne και η Valérie Lemercier τραγούδησαν το «Quand on s’aime». Πάντα άξια Νάνα μας», έγραψε ο Νίκος Αλιάγας.

