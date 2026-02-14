«Ενώθηκε η κοινή λογική», η Βουλγαράκη για τις αντιδράσεις στα σχόλια Παπανώτα

Αρχικά ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να εγκατασταθεί μόνιμα στην Πορτογαλία. Θα έχει περισσότερο χρόνο να ταξιδεύει πιο συχνά για να βλέπει τον αγαπημένο της, Φώτη Ιωαννίδη

Επιστρέφοντας από την Πορτογαλία η Ελένη Βουλγαράκη ρωτήθηκε ξανά για τα σχόλια που έκανε προ ημερών ο Δημήτρης Παπανώτας και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.

Η Ελένη Βουλγαράκη τόνισε πως δεν εξέλαβε τις αντιδράσεις ως «κύμα συμπαράστασης» στην ίδια. Όπως είπε, «ενώθηκε η κοινή λογική». Φρόντισε να μην αναφέρει ούτε μια φορά το όνομα Δημήτρης Παπανώτας, όσο μιλούσε στους ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών. Αρχικά ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να εγκατασταθεί μόνιμα στην Πορτογαλία. Θα έχει περισσότερο χρόνο να ταξιδεύει πιο συχνά για να βλέπει τον αγαπημένο της, όπως είπε.

«Δεν είναι ακριβώς νέο κεφάλαιο. Ό,τι έκανα και πριν κάνω και τώρα, απλά… δεν έχω το ραδιόφωνο. Έχω περισσότερο χρόνο αλλά κάπως… τα ίδια πάνω – κάτω κάνω. Εκτός από το ραδιόφωνο. Αυτό. Τώρα δεν τους ακούω στην εκπομπή γιατί νιώθω περίεργα αλλά εντάξει, την ξέρω τη Μαρία Ένεζλη, ούτως ή άλλως δεν μου ήρθε ξαφνικό» είπε η Ελένη Βουλγαράκη και συνέχισε μπροστά στις κάμερες:

«Ξέραμε πώς πηγαίνει η κατάσταση, μαζί όλοι το είχαμε συζητήσει για το ότι θα έρθει η Μαρία, οπότε εγώ τους χαίρομαι. Θέλω η εκπομπή να πηγαίνει καλά, ούτως ή άλλως εκεί θα επιστρέψω κάποια στιγμή, οπότε μια χαρά όλα» συμπλήρωσε η ραδιοφωνική παραγωγός.

Όσον αφορά στα όσα ακούστηκαν ότι μετακομίζει μόνιμα στη Λισαβόνα και στα δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης που δέχτηκε, ύστερα από τα σχόλια που έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας για την ίδια, η Ελένη Βουλγαράκη απάντησε πως: «Ήθελα να το τονίσω δημόσια, πώς να σου πω ρε παιδί μου, μου έστελναν άνθρωποι που συνεργάζομαι και μου λέγανε ας πούμε ότι “όντως φεύγεις μόνιμα;”.

Και εγώ από την αρχή είπα ότι δεν φεύγω μόνιμα. Οπότε ήθελα να το τονίσω κι εγώ δημόσια ότι δεν φεύγω μόνιμα. Δεν ήταν ακριβώς απολογία, ήταν μία τοποθέτηση. Δεν το παίρνω έτσι καθόλου ότι ήταν κύμα συμπαράστασης… ενώθηκε η κοινή λογική». Δείτε τις δηλώσεις της ραδιοφωνικής παραγωγού, που μετέδωσε η εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Τι είχε πει ο Δημήτρης Παπανώτας
Όσα δήλωνε ο Δημήτρης Παπανώτας για την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη, μέσα από το Happy Day: «Έχω, λοιπόν, να αλλάξω χώρα, να δω μήπως κάπου αλλού είναι καλύτερα και σέρνω από πίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την καριέρα του, την παρατάει και σου φορτώνει όλο αυτό ενώ έχεις εσύ τα δικά σου”.

“Πάρε μια οικιακή βοηθό εκεί, να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά αριστερά… έχει και κούκλες η Πορτογαλία» πρόσθεσε, τέλος, ο Δημήτρης Παπανώτας για τον σύντροφο της Ελένης Βουλγαράκη.

Η ανάρτηση του Παπανώτα μετά τα πρώτα σχόλια
«Πραγματικά θα ήθελα να βρείτε το απόσπασμα από το βίντεο όπου εγώ λέω ότι η Bουλγαράκη “του φορτώνεται” του φίλου της. Όπως γνωρίζουμε, ή θα έπρεπε να γνωρίζουμε, από την πρώτη δημοτικού, άλλο φορτώνομαι σε κάποιον, άλλο φορτώνω κάποιον. Του φορτώνω τα προβλήματά μου ή τα άγχη μου ή οτιδήποτε. Δέκα φορές είπατε ότι εγώ την κατηγόρησα ότι του φορτώνεται!!!! Πες επίσης στην παρουσιάστρια ότι μόνο η ίδια συνέδεσε την οικιακή βοηθό με την ερωτική σχέση».

Εγώ εξήγησα πώς οργανώνεσαι για να περάσεις καλά. Και προφανώς υπάρχει μια μύγα στην κεντρική σας. Τέλος, πες στον αδέκαστο μπάρα της παρέας σας, ότι το “παλιακό”, είναι μια γυναίκα να τα αφήνει όλα για τον γκόμενο ή για τον σύζυγο. Σύγχρονο είναι για μία γυναίκα να βάζει πρώτα την καριέρα της, ειδικά όταν έχει κτίσει καριέρα και μετά τον έρωτά της.

Όσο για την λέξη “ντροπιαστικό” που μου απέδωσε ο συνάδελφος, πες του ότι ντροπιαστικό είναι, άλλα να ακούς, άλλα να καταλαβαίνεις. Έχω χάσει πάσα ιδέα για την παρέα σας. Και λυπάμαι πολύ. Καλά, για την έλλειψη χιούμορ το αφήνω στην άκρη. Ξέρω ότι το χιούμορ απαιτεί για να γίνει αντιληπτό και έναν βαθμό νοημοσύνης».

