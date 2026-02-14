Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε: Το ζεϊμπέκικο του Σάρας και το χειροκρότημα του Ζέλικο, ΒΙΝΤΕΟ, ΦΩΤΟ

Ομπράντοβιτς και Γιασικεβίτσιους έσμιξαν στην Αθήνα και διασκέδασαν στο κέντρο, όπου εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος με τον Χρήστο ΜάστοραΣα΄ρ

14 Φεβ. 2026 16:12
Pelop News

Ο ένας «πίκρανε» τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ο έτερος είναι αυτός που του χάρισε Ευρωπαϊκούς τίτλους και πρωταθλήματα πριν φύγει από το Τριφύλλι. Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έσμιξαν χθες το βράδυ στην Αθήνα και διασκέδασαν στο κέντρο, όπου εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος με τον Χρήστο Μάστορα.

Ο Σάρας είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος μετά την νίκη της Φενέρμπαχτσε επί του Παναθηναϊκού μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ, με buzzer beater του Μπόλντουιν στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Ομπράντοβιτς που απολαμβάνει διακοπές μετά την παραίτηση του από την Παρτίζαν αφίχθη στο νυχτερινό κέντρο σχεδόν μαζί με τον Γιασικεβίτσιους.

