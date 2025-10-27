Μουσείο Λούβρου: Το DNA αποκάλυψε τους δράστες της ληστείας

Ένα ίχνος DNA ήταν αυτό που «ξεκλείδωσε» τις έρευνες και οδήγησε στους δράστες της ληστείας στο Λούβρο, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο εξ αυτών, το Σάββατο το βράδυ.

Σύμφωνα με το BFMTV, που επικαλείται πηγή κοντά στην έρευνα, ο ένας από τους δύο υπόπτους εντοπίστηκε χάρη σε ένα «καθοριστικό ίχνος DNA» στον τόπο της ληστείας.

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η «ληστεία του αιώνα», η εγκληματολογική αστυνομία εξερεύνησε σχολαστικά τον χώρο και εντόπισε κάθε πιθανό ίχνος. Η εισαγγελέας του Παρισιού Laure Beccuau είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι από τον χώρο συλλέχθηκαν «περισσότερα από 150 δείγματα DNA, αποτυπωμάτων και άλλων ιχνών».

Η επικεφαλής της εγκληματολογικής αστυνομίας Perrine Rogiez-Thubert εξήγησε στο BFMTV ότι οι ερευνητές δουλεύουν είτε με «πλούσια» ίχνη, όπως αίμα, σάλιο ή σπέρμα, είτε με «φτωχά» ίχνη, δηλαδή ίχνη επαφής DNA στα τυφλά, σε αντικείμενα που πιθανόν άγγιξε ο ύποπτος.

Στο μουσείο του Λούβρου, οι δράστες άφησαν πίσω τους αρκετά αντικείμενα που θα μπορούσαν να περιέχουν ίχνη, όπως ένα κράνος, έναν ασύρματο, ένα κίτρινο γιλέκο και δύο τροχούς κοπής μετάλλων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μετά τη συλλογή των δειγμάτων DNA, γίνεται ανάλυσή τους και επεξεργασία τους σε εργαστήριο. Εκεί, οι ερευνητές αποκτούν το γονότυπο, δηλαδή το γενετικό προφίλ ενός ατόμου.

Η επιχείρηση επισπεύστηκε όταν ο ένας ύποπτος προσπάθησε να διαφύγει

Στο πλαίσιο των αναλύσεων DNA, ταυτοποιήθηκε και στη συνέχεια συνελήφθη ένας από τους δύο υπόπτους. Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν είναι περίπου 30 ετών και κατάγονται και οι δύο από το Ομπερβιλιέ. Ο ακριβής ρόλος τους στη ληστεία δεν είναι ακόμη γνωστός, αλλά θεωρούνται «κύριοι ύποπτοι».

Το Ομπερβιλιέ είναι βόρειο προάστιο του Παρισιού και ανήκει στο διαμέρισμα Σεν Σαν Ντενί. Η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη, με εργάτες, μετανάστες, αλλά και νέους καλλιτέχνες και φοιτητές.

Ο ένας από τους δύο υπόπτους, που σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» έχει υπηκοότητα γαλλική και αλγερινή, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ρουασί–Σαρλ ντε Γκωλ τη στιγμή που ετοιμαζόταν να φύγει για την Αλγερία. Ο άλλος συλληφθείς έχει γαλλική υπηκοότητα.

Οι αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη στο πλευρό των υπόπτων, με την ελπίδα ότι θα εντοπίσουν τη λεία και τους συνεργούς τους. Ωστόσο η επιχείρηση επισπεύστηκε, όταν κατάλαβαν ότι ο ένας από τους δύο σκοπεύει να διαφύγει. Ως εκ τούτου, τα κοσμήματα παραμένουν άφαντα.

