Μουσική και εγκέφαλος: Τι δείχνουν οι έρευνες για την επίδραση της κλασικής μουσικής

Η σχέση της μουσικής με τον ανθρώπινο εγκέφαλο απασχολεί την επιστημονική κοινότητα εδώ και χρόνια. Πέρα από τη συναισθηματική της επίδραση, σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η μουσική — και ιδιαίτερα η κλασική — μπορεί να συνδέεται ακόμη και με βιολογικές διεργασίες.

Μουσική και εγκέφαλος: Τι δείχνουν οι έρευνες για την επίδραση της κλασικής μουσικής
20 Φεβ. 2026 23:22
Pelop News

Επίδραση σε γονίδια που σχετίζονται με τον εγκέφαλο

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα από Φινλανδούς επιστήμονες, η ακρόαση κλασικής μουσικής φαίνεται να επηρεάζει τη δραστηριότητα γονιδίων που εμπλέκονται σε κρίσιμες νευρολογικές λειτουργίες.

Οι μελέτες κατέγραψαν ενίσχυση της έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με:

  • την έκκριση ντοπαμίνης
  • τη συναπτική νευροδιαβίβαση
  • τη μνήμη και τη μάθηση

Παράλληλα, παρατηρήθηκε μείωση της δραστηριότητας γονιδίων που συνδέονται με νευροεκφυλιστικές διεργασίες.

Το πείραμα με Μότσαρτ

Σε πειραματικό πλαίσιο, εθελοντές με και χωρίς μουσική παιδεία άκουσαν για 20 λεπτά το Κοντσέρτο για βιολί Νο. 3 του Μότσαρτ (K.216).

Οι ερευνητές διαπίστωσαν μεταβολές στα προφίλ γονιδιακής έκφρασης, συμπεριλαμβανομένου του γονιδίου SNCA, το οποίο κωδικοποιεί την άλφα-συνουκλεΐνη.

Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη έχει συσχετιστεί με τη νόσο Πάρκινσον, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται να διαδραματίζει ρόλο σε μηχανισμούς νευρωνικής πλαστικότητας και λειτουργίες μάθησης.

 Τι σημαίνουν τα ευρήματα

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν υποδεικνύουν θεραπευτική δράση της μουσικής. Ωστόσο, προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα ακουστικά ερεθίσματα μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Η μουσική φαίνεται να αλληλεπιδρά με μηχανισμούς που σχετίζονται με:

  • τη νευροπλαστικότητα
  • την επεξεργασία πληροφοριών
  • τη γνωστική απόδοση

Ένα κοινό εξελικτικό υπόβαθρο;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η άλφα-συνουκλεΐνη έχει συνδεθεί και με τη μουσική ικανότητα. Παρόμοιοι βιολογικοί μηχανισμοί έχουν εντοπιστεί και στα ωδικά πτηνά, που μαθαίνουν μελωδίες.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό ίσως υποδηλώνει κοινές εξελικτικές ρίζες στην αντίληψη και επεξεργασία του ήχου μεταξύ ανθρώπων και πτηνών.

Η μουσική στο μικροσκόπιο της επιστήμης

Παρότι η μουσική αποτελεί διαχρονικό στοιχείο όλων των πολιτισμών, οι βιολογικές βάσεις της επίδρασής της παραμένουν σε μεγάλο βαθμό υπό διερεύνηση.

Η μελέτη της σχέσης μουσικής και εγκεφάλου ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση της μνήμης, της μάθησης και της νευρολογικής λειτουργίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Οδηγίες ΕΦΚΑ: Πως θα ανανεώσετε την Ασφαλιστική Ικανότητα για την περίοδο 01/03/2026 – 28/02/2027
23:39 «Πίστευα ότι χωρίς αλκοόλ δεν μπορούσα να ζήσω, για να πιω νερό, έπινα πρώτα ουίσκι» εξομολόγηση Ράμμου, ΒΙΝΤΕΟ
23:22 Μουσική και εγκέφαλος: Τι δείχνουν οι έρευνες για την επίδραση της κλασικής μουσικής
22:57 Γιατί η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο κυρώσεων για παίκτες που καλύπτουν το στόμα τους όταν συνομιλούν;
22:50 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η πρώτη παρέλαση αρμάτων με το drone του pelop.gr, ΒΙΝΤΕΟ
22:48 Ινδία: Αγώνας τένις διακόπηκε λόγω εισβολής σμήνους μελισσών! ΒΙΝΤΕΟ
22:37 Γερμανία: Απόλυση δημοσιογράφου από τη δημόσια τηλεόραση, χρησιμοποίησε βίντεο παραγωγής της τεχνητής νοημοσύνης
22:35 Πάτρα: Συναγερμός με «διπλή» φερόμενη απόπειρα αυτοκτονίας
22:26 Έφεση του Χ, του Έλον Μασκ, κατά του προστίμου των 120 εκατομμυρίων ευρώ που του επέβαλε η ΕΕ
22:15 Βαρύ πένθος για τον χαμό της Καίτης Μαυράκη-Λύχρου
22:10 Πολωνία: Εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, συλλήψεις και κατασχέσεις άνω των 800.000 ευρώ, ΒΙΝΤΕΟ
22:03 Έκτακτη συνεδρίαση ΠΕΣΟΠΠ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας για το Φράγμα Εύηνου
21:57 Τραμπ: Θα επιβάλλω παγκόσμιο δασμό 10%, σκυλάκια των Δημοκρατικών οι δικαστές
21:47 Πάτρα: Έρευνες στις εκβολές του Γλαύκου για ψαρά που αγνοείται
21:45 Η ΝΕΠ ήταν καλύτερη στο φινάλε και πήρε το ντέρμπι
21:43 Εισαγγελέας Αρείου Πάγου: Διευκρινίσεις για την εκταφή θυμάτων των Τεμπών
21:35 «Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, μου λείψατε και σας έλειψα», η πρώτη ανάρτηση Μαζωνάκη μετά το εξιτήριο
21:25 Ο ιστορικός ΠΑΣ Γιάννινα βυθίζεται, νέα αφαίρεση βαθμών και πλέον στο -1
21:16 Στη Νιγηρία ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους και απήγαγαν γυναίκες και παιδιά
21:05 «Οι εγκαταστάσεις παραχωρούνται δωρεάν», η Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Δυτικής Ελλάδας για «Π. Αλεξιώτισσα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ