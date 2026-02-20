Μουσική και εγκέφαλος: Τι δείχνουν οι έρευνες για την επίδραση της κλασικής μουσικής

Επίδραση σε γονίδια που σχετίζονται με τον εγκέφαλο

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα από Φινλανδούς επιστήμονες, η ακρόαση κλασικής μουσικής φαίνεται να επηρεάζει τη δραστηριότητα γονιδίων που εμπλέκονται σε κρίσιμες νευρολογικές λειτουργίες.

Οι μελέτες κατέγραψαν ενίσχυση της έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με:

την έκκριση ντοπαμίνης

τη συναπτική νευροδιαβίβαση

τη μνήμη και τη μάθηση

Παράλληλα, παρατηρήθηκε μείωση της δραστηριότητας γονιδίων που συνδέονται με νευροεκφυλιστικές διεργασίες.

Το πείραμα με Μότσαρτ

Σε πειραματικό πλαίσιο, εθελοντές με και χωρίς μουσική παιδεία άκουσαν για 20 λεπτά το Κοντσέρτο για βιολί Νο. 3 του Μότσαρτ (K.216).

Οι ερευνητές διαπίστωσαν μεταβολές στα προφίλ γονιδιακής έκφρασης, συμπεριλαμβανομένου του γονιδίου SNCA, το οποίο κωδικοποιεί την άλφα-συνουκλεΐνη.

Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη έχει συσχετιστεί με τη νόσο Πάρκινσον, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται να διαδραματίζει ρόλο σε μηχανισμούς νευρωνικής πλαστικότητας και λειτουργίες μάθησης.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν υποδεικνύουν θεραπευτική δράση της μουσικής. Ωστόσο, προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα ακουστικά ερεθίσματα μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Η μουσική φαίνεται να αλληλεπιδρά με μηχανισμούς που σχετίζονται με:

τη νευροπλαστικότητα

την επεξεργασία πληροφοριών

τη γνωστική απόδοση

Ένα κοινό εξελικτικό υπόβαθρο;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η άλφα-συνουκλεΐνη έχει συνδεθεί και με τη μουσική ικανότητα. Παρόμοιοι βιολογικοί μηχανισμοί έχουν εντοπιστεί και στα ωδικά πτηνά, που μαθαίνουν μελωδίες.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό ίσως υποδηλώνει κοινές εξελικτικές ρίζες στην αντίληψη και επεξεργασία του ήχου μεταξύ ανθρώπων και πτηνών.

Η μουσική στο μικροσκόπιο της επιστήμης

Παρότι η μουσική αποτελεί διαχρονικό στοιχείο όλων των πολιτισμών, οι βιολογικές βάσεις της επίδρασής της παραμένουν σε μεγάλο βαθμό υπό διερεύνηση.

Η μελέτη της σχέσης μουσικής και εγκεφάλου ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση της μνήμης, της μάθησης και της νευρολογικής λειτουργίας.

