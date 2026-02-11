Μουσικό ταξίδι με άρωμα Πατρινού Καρναβαλιού: Επιτυχία για την παράσταση της «Πολυφωνικής» στο ROYAL

Με μεγάλη συμμετοχή κοινού και έντονο αποκριάτικο κλίμα πραγματοποιήθηκε η μουσικοχορευτική παράσταση της «Πολυφωνικής» στην Πάτρα. Το δίωρο πολυθέαμα συνδύασε αρχοντορεμπέτικο, χορό και σύγχρονη διασκέδαση, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού.

11 Φεβ. 2026 11:24
Pelop News

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την παρελθούσα Κυριακή, στο κατάμεστο θέατρο του πολυχώρου «ROYAL», η μουσικοχορευτική παράσταση, της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», με θέμα «Και ο μήνας έχει…ΟΚΤΩ» (παράφραση του γνωστού τραγουδιού), με τη συνδιοργάνωση της ΚΕΔΗΠ- Καρναβάλι Πάτρας και με κεντρικό άξονα τα αξέχαστα «αρχοντορεμπέτικα» τραγούδια.

Ήταν ένα δίωρο μουσικό πολυθέαμα, που συνδυάστηκε με οπτικό υλικό και χορευτικές παρεμβάσεις.

Τα τραγούδια αυτά της 10ετίας 1950-60, ξεκινώντας από τις Επτανησιακές και Αθηναϊκές και προχωρώντας στις ανεπανάληπτες συνθέσεις των Μουζάκη, Σουγιούλ, Ριτσιάρδη, Ραπίτη, Μητσάκη, Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου, Ζαμπέτα, Τούντα, Γκόγκου και άλλων επιφανών συνθετών, κάλυψαν το Α΄ δίωρο μέρος της όλης εκδήλωσης, ενώ ερμήνευσαν τραγουδιστές της Σχολής Σύγχρονου Τραγουδιού του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», τάξης Χρύσας Πανταζοπούλου. Έπαιξε η διευρυμένη 10μελής Ορχήστρα Μουσικής Έκφρασης «MUZICANTO» του Οργανισμού, με τη διεύθυνση και τις ενορχηστρώσεις του Γιώργου Παπαγεωργίου, ενώ παράλληλα συμμετείχε, το ανδρικό τμήμα της Μικτής Χορωδίας και γυναικεία μέλη των χορωδιών της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ». Ως «guest» παρουσιάστηκε και η διαπρεπής mezzo soprano και καθηγήτρια Μονωδίας του ΩΔΕΙΟΥ, Ειρήνη Καράγιαννη. Χόρεψαν μέλη του Χορευτικού τμήματος του Δήμου Πατρέων και του Οργανισμού. Σύνολο 50 ερμηνευτές επί σκηνής (Γενική επιμέλεια- Συντονισμός: Μο Σταύρος Σολωμός- Έφη Καββαδία).

Στο Β΄ μέρος, το ROYAL μεταμορφώθηκε σε disco, όπου οι ερμηνευτές της τάξεως της Σχολής Σύγχρονου Τραγουδιού του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», έδωσαν το στίγμα της αποκριάτικης διασκέδασης, με μουσική από το διεθνές και εγχώριο ρεπερτόριο, αλλά και το έναυσμα για έναν ασταμάτητο χορό.

Μεταξύ των άλλων παρέστησαν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΗΠ- Καρναβάλι Πάτρας, Κοι Παύλος Σκούρας και Κώστας Δραγώτης και η Δημοτική Σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη.

Χορηγοί ήταν οι εταιρείες: ΕΥΡΩΜΕΤΑΛ- ΑΝΘΟΚΗΠΟΣ και ΚΟΥΛΟΥ. Φωτογραφίες- βίντεο: Χάρης Αναγνωστόπουλος. Ήχος και φως: Νάσος Φιλιππόπουλος.

