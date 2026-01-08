Μουτίδου για τις δηλώσεις Βαρουφάκη περί ecstasy: «Δεν το εξέλαβα ως παρότρυνση, αλλά ως ειλικρίνεια»

Στήριξη στις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη σχετικά με την εμπειρία του από τη χρήση ecstasy και κάνναβης εξέφρασε η Σοφία Μουτίδου, το βράδυ της Τετάρτης, μέσα από τηλεοπτική της παρουσία στο OPEN.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του επικεφαλής του ΜεΡΑ25, τονίζοντας ότι τη διάβασε ως μια πράξη ειλικρίνειας από την πλευρά ενός δημόσιου προσώπου. Όπως ανέφερε, θεωρεί σημαντικό κάποιος να μιλά ανοιχτά για πτυχές του παρελθόντος του, ακόμα και αν αυτές αφορούν παραβατικές συμπεριφορές, αντί –όπως είπε– να διατηρεί μια διαφορετική δημόσια εικόνα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης και με αφορμή αναφορές άλλων προσκεκλημένων για εμπειρίες με ουσίες, η Σοφία Μουτίδου διευκρίνισε ότι στην περίπτωση του Γιάνη Βαρουφάκη επρόκειτο, όπως υποστήριξε, για περιστασιακή χρήση. Παράλληλα σημείωσε ότι η ίδια δεν έχει καπνίσει ούτε καταναλώσει αλκοόλ.

Αναφερόμενη, επίσης, στην περιγραφή του πρώην υπουργού Οικονομικών για τις συνέπειες που είχε η χρήση ecstasy, η ηθοποιός σχολίασε ότι εντάσσεται στο προσωπικό του ύφος αφήγησης. Όπως υπογράμμισε, δεν εξέλαβε τις δηλώσεις αυτές ως προτροπή προς το κοινό.

Καταλήγοντας, η Σοφία Μουτίδου ανέφερε ότι το μήνυμα που αντιλήφθηκε ήταν η αλήθεια μιας προσωπικής εμπειρίας και όχι η κανονικοποίηση ή ενθάρρυνση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, επισημαίνοντας ότι, κατά την άποψή της, η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν είναι επικίνδυνη.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



