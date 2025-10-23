Μουζάκι: 63χρονος καταδικάστηκε σε 44 χρόνια κάθειρξη για σεξουαλική κακοποίηση δύο ανηλίκων

Σε ποινή κάθειρξης 44 ετών και 18 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε 63χρονος άνδρας για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης δύο αγοριών, ηλικίας 9 και 12 ετών. Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκου και παραγωγή πορνογραφικού υλικού.

23 Οκτ. 2025 11:19
Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε 63χρονος άνδρας για σειρά αποτρόπαιων πράξεων σε βάρος δύο ανήλικων αγοριών, ηλικίας 9 και 12 ετών, σε υποθέσεις που εκτυλίχθηκαν στην Αθήνα και σε κοινότητα του Δήμου Μουζακίου.

Το Δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθειρξης 70 ετών και 30 μηνών, η οποία μετά τη συγχώνευση ανέρχεται σε 44 έτη και 18 μήνες, χωρίς αναστολή, ενώ η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για βιασμό, γενετήσιες πράξεις, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, καθώς και κατοχή και παραγωγή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Επιπλέον, του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 230.000 ευρώ.

Οι πράξεις του αποκαλύφθηκαν το 2024, ύστερα από καταγγελία 18χρονης –τότε αδελφής ενός από τα θύματα– η οποία ενημέρωσε τις αρχές ότι ο 63χρονος είχε προσεγγίσει τον ανήλικο στέλνοντάς του ερωτικά μηνύματα και προβαίνοντας σε ασελγείς πράξεις.

Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του καταδικασθέντος, σε κοινότητα του Δήμου Μουζακίου, όπου είχε μετακομίσει από την Αθήνα. Εκεί εντοπίστηκαν φωτογραφίες, σημειώματα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι κατασχέθηκαν και εστάλησαν για περαιτέρω εξέταση.
