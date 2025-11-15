Μουζακίτης: European Golden Boy Web για το 2025!

Ο διαγωνισμός είχε διάρκεια πέντε μηνών, με τον Έλληνα μέσο να συγκεντρώνει περισσότερες από ένα εκατομμύριο ψήφους και να αφήνει πίσω του μεγάλα ταλέντα όπως ο Κενάν Γιλντίζ και ο Άρντα Γκιουλέρ

15 Νοέ. 2025 10:51
Pelop News

Τεράστια είναι η διάκριση για τον Χρήστο Μουζακίτη, που αναδείχθηκε μεγάλος νικητής της διεθνούς ψηφοφορίας της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport, κατακτώντας τον τίτλο του European Golden Boy Web για το 2025!

Σπουδαία διάκριση για τον χαφ του Ολυμπιακού που βρέθηκε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του κοινού για τον πιο ταλαντούχο, ελπιδοφόρο και αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα.

Ο διαγωνισμός είχε διάρκεια πέντε μηνών, με τον Έλληνα μέσο να συγκεντρώνει περισσότερες από ένα εκατομμύριο ψήφους και να αφήνει πίσω του μεγάλα ταλέντα όπως ο Κενάν Γιλντίζ και ο Άρντα Γκιουλέρ.

Ο Ολυμπιακός συνεχάρη τον νεαρό παίκτη του κάνοντας μία ανάρτηση στα social media, την οποία συνόδεψε με τη λεζάντα: «Συγχαρητήρια Χρήστο για την κατάκτηση του Golden Boy Web 2025! Είμαστε πολύ υπερήφανοι για σένα».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

