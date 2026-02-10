Move to Planet Be: Πρόσκληση σε Ταλέντα κάτω των 35 ετών για την Πράσινη Αναγέννηση Τριών Μεσογειακών Πόλεων

Πώς μπορούν οι πόλεις της Μεσογείου να προσελκύσουν νέα ταλέντα και να προωθήσουν πιο βιώσιμα, συμπεριληπτικά και υπεύθυνα μοντέλα ανάπτυξης;

Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στον πυρήνα του Move to Planet Be, της διεθνούς εκστρατείας που καλεί νέους επαγγελματίες κάτω των 35 ετών από όλο τον κόσμο να συμβάλουν ενεργά στον μετασχηματισμό των περιοχών που συμμετέχουν στο έργο ENERGIE – Empowering New Energies and Resources in Greece-Italy Area. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Greece-Italy 2021-2027 και υλοποιείται με Επικεφαλής Εταίρο την ARTI.

Το “Be” αντιπροσωπεύει τη δέσμευσή μας στο παρόν: μας καλεί να είμαστε παρόντες, να γίνουμε η αλλαγή και να φροντίζουμε τον τόπο μας: μια πρόσκληση να μην κατοικούμε παθητικά στον πλανήτη, αλλά να τον συνδιαμορφώνουμε με υπευθυνότητα, όραμα και φαντασία. Σε αυτό το πλαίσιο, η ARTI – ο Περιφερειακός Οργανισμός Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Περιφέρειας της Απουλίας – δημοσιεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Call for Talents) για την επιλογή εννέα νέων επαγγελματιών κάτω των 35 ετών. Οι επιλεγέντες θα σχεδιάσουν παρεμβάσεις αστικής και εδαφικής αναγέννησης στο Μπρίντιζι (Απουλία), τη Ματέρα (Μπαζιλικάτα) και την Αιγιάλεια (Δυτική Ελλάδα), με στόχο τη δημιουργία πρότυπων μοντέλων βιώσιμης ανάπτυξης.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες με δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων – συμπεριλαμβανομένου του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής καινοτομίας, της χρηματοδότησης έργων αναγέννησης και του συμμετοχικού σχεδιασμού – οι οποίοι θα εργαστούν σε ένα διεθνές, διεπιστημονικό περιβάλλον με προσανατολισμό στον συν-σχεδιασμό (co-design). Κάθε ανάθεση προβλέπει αμοιβή ύψους

25.000 € πλέον ΦΠΑ έως τη λήξη του έργου, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον Μάιο του 2027.

Τα επιλεγμένα ταλέντα θα συνεργαστούν στενά με τις τοπικές κοινότητες, θεσμικούς φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη, συμμετέχοντας σε διαδικασίες διαβούλευσης (listening processes), έρευνα πεδίου, συνεργατικά εργαστήρια και δραστηριότητες συν-σχεδιασμού στις τρεις πιλοτικές περιοχές, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως κόμβοι πειραματισμού σε πραγματικές συνθήκες. Στο Μπρίντιζι, η παρέμβαση θα επικεντρωθεί στην αναγέννηση του πρώην Molo Catene, μετατρέποντας μια υποχρησιμοποιούμενη λιμενική ζώνη σε έναν εμβληματικό χώρο καινοτομίας, βιωσιμότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στη Ματέρα, η προστασία και ανάδειξη της περιοχής Sassi (UNESCO) θα συνδυαστεί με λύσεις βιώσιμης κινητικότητας. Στην Αιγιάλεια (Δυτική Ελλάδα), το έργο θα επικεντρωθεί στην αναγέννηση της Πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου, μετατρέποντάς την σε έναν πολυλειτουργικό και ενεργειακά αποδοτικό χώρο.

Μέσω των διαδικασιών συν-σχεδιασμού και του διαλόγου με τις τοπικές κοινότητες, οι νέοι επαγγελματίες θα αναπτύξουν συγκεκριμένες λύσεις που ενσωματώνουν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενεργειακή μετάβαση, την κυκλική οικονομία, την κοινωνική καινοτομία και νέα μοντέλα συνεργατικής διακυβέρνησης.

Το έργο βασίζεται σε μια κεντρική ιδέα: την αναγέννηση των πόλεων για την αναγέννηση του πλανήτη, προωθώντας διαδικασίες που συνδυάζουν την προστασία της κληρονομιάς, τη συμμετοχή της κοινότητας, την τοπική οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς στόχους για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 13:00 (ώρα Ελλάδος) / 12:00 μ.μ. (CET – Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της 27ης Φεβρουαρίου 2026, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ARTI. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, τα υποστηρικτικά έγγραφα καθώς και η φόρμα αίτησης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της ARTI στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.arti.puglia.it/amm-trasparente/9-experts-energie.

Μια έμπρακτη ευκαιρία συμβολής στον μετασχηματισμό των Μεσογειακών Πόλεων και τοποθέτησης των δεξιοτήτων των νέων επαγγελματιών στην καρδιά της ευρωπαϊκής πράσινης μετάβασης.

The ENERGIE project

Το ENERGIE επανασχεδιάζει τις περιοχές ως βιώσιμους και ελκυστικούς χώρους μέσω της ενεργού συμμετοχής διεθνών ταλέντων κάτω των 35 ετών. Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, οι συμμετέχοντες θα συν-σχεδιάσουν σενάρια αναγέννησης εμπνευσμένα από τις αρχές του New European Bauhaus. Το έργο στοχεύει στην καταπολέμηση της αποπληθυσμού, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία ευκαιριών κοινωνικής καινοτομίας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



