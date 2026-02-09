Move to Planet BE: Το ENERGIE αναζητά 9 ταλέντα για τη βιώσιμη αστική ανάπλαση

Πώς μπορούν οι πόλεις της Μεσογείου να προσελκύσουν νέα ταλέντα και να προωθήσουν πιο βιώσιμα, συμμετοχικά και υπεύθυνα μοντέλα ανάπτυξης;

Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στην καρδιά τουMove to Planet Be, της διεθνούς καμπάνιας που προσκαλεί νέους επαγγελματίες κάτω των 35 ετών από όλο τον κόσμο να συμβάλουν ενεργά στην ανάπλαση των περιοχών που συμμετέχουν στο έργο ENERGIE– Empowering New Energies and Resources in Greece–Italy Area, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027.

Το «Be» σημαίνει ύπαρξη, εξέλιξη και φροντίδα: μια πρόσκληση όχι να κατοικούμε παθητικά τον πλανήτη, αλλά να τον οικοδομούμε συλλογικά με υπευθυνότητα, όραμα και φαντασία. Σε αυτό το πλαίσιο, οARTI– Περιφερειακός Οργανισμός Τεχνολογίας, Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Πούλιας, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου, απευθύνειΑνοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Call for Talents)για την επιλογήεννέα (9) νέων επαγγελματιών κάτω των 35 ετών, οι οποίοι θα σχεδιάσουν παρεμβάσεις αστικής και χωρικής ανάπλασης στο Μπρίντιζι (Πούλια), στη Ματέρα (Βασιλικάτα) και στην Αιγιάλεια (Δυτική Ελλάδα), με στόχο τη δημιουργία αναπαραγώγιμων μοντέλων βιώσιμης ανάπτυξης.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες με δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων — όπως ο αστικός και χωροταξικός σχεδιασμός, ο ενεργειακός σχεδιασμός και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική καινοτομία, η χρηματοδότηση έργων ανάπλασης και ο συμμετοχικός σχεδιασμός — οι οποίοι θα εργαστούν σε ένα διεθνές, διεπιστημονικό και προσανατολισμένο στον συν-σχεδιασμό περιβάλλον.Κάθε ανάθεση προβλέπει αμοιβή ύψους 25.000 € + ΦΠΑ, έως τη λήξη του έργου τον Μάιο του 2027.

Τα επιλεγμένα ταλέντα θα συνεργαστούν στενά με τοπικές κοινότητες, θεσμούς και φορείς, συμμετέχοντας σε διαδικασίες διαβούλευσης, επιτόπια έρευνα, συνεργατικά εργαστήρια και δράσεις συν-σχεδιασμού στις τρεις πιλοτικές περιοχές, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως κόμβοι πραγματικής πειραματικής εφαρμογής.Στο Μπρίντιζι, η παρέμβαση θα επικεντρωθεί στην ανάπλαση του πρώην Molo Catene, μετατρέποντας μια υποαξιοποιημένη λιμενική περιοχή σε έναν συμβολικό χώρο καινοτομίας, βιωσιμότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Στη Ματέρα, η προστασία και ανάδειξη της περιοχής Sassi, μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, θα συνδυαστεί με λύσεις βιώσιμης κινητικότητας.Στην Αιγιάλεια της Δυτικής Ελλάδας, το έργο θα επικεντρωθεί στην επαναχρησιμοποίηση της πρώην Χαρτοποιείας Αιγίου ως πολυλειτουργικού, ενεργειακά αποδοτικού χώρου.

Μέσα από διαδικασίες συν-σχεδιασμού και συνεχή διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, οι νέοι επαγγελματίες θα αναπτύξουν συγκεκριμένες λύσεις που θα ενσωματώνουν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενεργειακή μετάβαση, την κυκλική οικονομία, την κοινωνική καινοτομία και νέα μοντέλα συνεργατικής διακυβέρνησης.

Το έργο βασίζεται σε μια κεντρική ιδέα: την ανάπλαση των πόλεων ως μέσο για την αναγέννηση του πλανήτη, προωθώντας διαδικασίες που συνδυάζουν την προστασία της κληρονομιάς, τη συμμετοχή των πολιτών, την τοπική οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς στόχους για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026 και 13:00 ώρα Ελλάδος (12:00 CET)μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ARTI.Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, τα συνοδευτικά έγγραφα και το έντυπο αίτησης είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.arti.puglia.it/amm-trasparente/9-experts-energie

Ενημερωθείτε περισσότερο για την καμπάνια Move to Planet BE στη διεύθυνση:

https://www.movetoplanetbe.org/

