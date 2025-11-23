Mπούκαραν στ’ αποδυτήρια της ομάδας τους και απείλησαν παίκτες με όπλα

Το περιστατικό συνέβη μετά την ισόπαλη χωρίς τέρματα αναμέτρηση της Μπόρατς με την Γκραφίτσαρ στο σερβικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

Mπούκαραν στ' αποδυτήρια της ομάδας τους και απείλησαν παίκτες με όπλα
23 Νοέ. 2025 14:45
Pelop News

Σκηνές χάους στο σερβικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, με οπαδούς της Μπόρατς να εισβάλλουν στα αποδυτήρια της ομάδας τους μετά από έναν αγώνα, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές και απειλώντας τους ποδοσφαιριστές.

Το περιστατικό συνέβη μετά την ισόπαλη χωρίς τέρματα αναμέτρηση της Μπόρατς με την Γκραφίτσαρ. Η απογοήτευση για το αποτέλεσμα και την απόδοση της ομάδας οδήγησε μερίδα οπαδών σε ακραίες ενέργειες που αμαύρωσαν τον αγώνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οπαδοί αρχικά επιδόθηκαν σε έντονες λεκτικές επιθέσεις κατά των παικτών. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, όπου τους εξανάγκασαν να βγάλουν τις φανέλες τους, προτού τους καταδιώξουν μέχρι τα αποδυτήρια.

Εκεί, η βία κορυφώθηκε. Οι χούλιγκαν εισέβαλαν με τη βία στον χώρο, σπάζοντας αντικείμενα και χτυπώντας πόρτες. Μάλιστα, υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι οι ποδοσφαιριστές δέχθηκαν απειλές ακόμη και με όπλα.

Συγκεκριμένα, ένας από τους εισβολείς φέρεται να δήλωσε απειλητικά ότι «έχει στο σπίτι ένα πιστόλι και δύο βόμβες», σκορπώντας τον τρόμο. Το πρωτοφανές αυτό γεγονός έχει ήδη προκαλέσει σάλο στη Σερβία, με τις αρχές και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα να αναμένεται να λάβουν άμεσα μέτρα.

