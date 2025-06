My market: Ο υπερτυχερός του διαγωνισμού «SUPER AUTO. STOP!» παρέλαβε το νέο του αυτοκίνητο ΦΩΤΟ

Τα My market ολοκλήρωσαν με τον πιο εορταστικό τρόπο τον Πασχαλινό διαγωνισμό «SUPER AUTO. STOP!», παραδίδοντας το μεγάλο δώρο στον υπερτυχερό νικητή: ένα ολοκαίνουργιο PEUGEOT 3008 1.2 HYBRID e-DC56 136hp ALLURE, αξίας 37.690€!

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα My market στην Κηφισιά, σε ένα μοναδικό event γεμάτο εκπλήξεις και χαμόγελα! Το αυτοκίνητο παρέδωσε η Κατερίνα Καινούργιου, ενώ την ατμόσφαιρα απογείωσε η live ραδιοφωνική μετάδοση της εκπομπής «Τα Κουνάβια» του Music 89.2.

Το κοινό που βρέθηκε εκεί απόλαυσε μια βραδιά γεμάτη μουσική, κεράσματα, γιορτινή διάθεση και φυσικά πολλές φωτογραφίες με τους αγαπημένους τους influencers, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το εορταστικό κλίμα. Κεντρικό πρόσωπο φυσικά ο υπερτυχερός νικητής του διαγωνισμού, ο οποίος είναι πελάτης του My market στο Άργος, και ήταν ενθουσιασμένος που η τύχη του χαμογέλασε!

Η ενέργεια του διαγωνισμού διήρκησε δύο εβδομάδες και ήταν γεμάτη εκπλήξεις, καθημερινές κληρώσεις και super δώρα. Το φινάλε του διαγωνισμού «SUPER AUTO. STOP!» ήταν αντάξιο της ενέργειας και έκλεισε με λάμψη, χαμόγελα και ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο που βρήκε τον νέο του ιδιοκτήτη!

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές σε διαγωνισμούς, επισκεφθείτε το site mymarket.gr.

Μαζί για όσα αγαπάς!

Σχετικά με τα My market:

Τα My market είναι μία αμιγώς ελληνική αλυσίδα super market με 227 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1976. Το 2021 εισήλθαν στον επιχειρηματικό χώρο των καταστημάτων της γειτονιάς, μέσω του μοντέλου franchising και την ονομασία: My market Local, και αριθμούν 46 συνολικά καταστήματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η εταιρεία δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Τα My market συνεργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News