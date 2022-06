Μύκονος: «Ξάφρισαν» διάσημο Ρώσο ράπερ – Του πήραν διαμάντια και ρολόι αξίας 300.000 ευρώ – BINTEO

Ο διάσημος Ρώσος ράπερ έπεσε θύμα ληστείας στη Μύκονο, με τους αστυνομικούς να μην έχουν καταλήξει – για την ώρα – για το αν οι δράστες γνώριζαν ότι στη βίλα, η οποία νοικιάζεται για 28.000 ευρώ την εβδομάδα, έμενε εκείνος ή αν υπέθεσαν ότι για να διαμένει απλά κάποιος με υψηλή οικονομική επιφάνεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, ότι οι δράστες της ληστείας αρχικά «τύφλωσαν» τους ενοίκους της βίλας κλείνοντας τα φώτα και στη συνέχεια μπήκαν στους χώρους για να ολοκληρώσουν το έργο τους.

Ποιος είναι ο ράπερ Timati

O ράπερ Timati έγινε γνωστός στην Ρωσία το 2004 από την συμμετοχή του στο μουσικό ριάλιτι Star Factory 4 κατά τη διάρκεια του οποίου συνδέθηκε με την τραγουδίστρια Aleksa με την οποία ηχογράφησαν ρομαντικά κομμάτια και τα έκαναν βιντεοκλίπ συγκινώντας τους νεαρούς θαυμαστές τους.

Το 2006 έκανε στροφή στην ραπ σκηνή με το άλμπουμ Black Star ενώ ακολούθησε η συνεργασία του με τον Snoop Dog στο κομμάτι Groove On και η κυκλοφορία του Welcome to St Tropez, το επίσημο βιντεοκλίπ του οποίου έχει φτάσει σήμερα τα 194 εκατ. views.