Μυλωνάκης κατά Δρουσιώτη: Πάει στη Δικαιοσύνη και προειδοποιεί με αγωγές όσους αναπαράγουν τις αναφορές

Ο Γιώργος Μυλωνάκης ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του Κύπριου δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, αλλά και σε βάρος όσων αναπαράγουν τις σχετικές αναφορές, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται στο στόχαστρο οργανωμένης προσπάθειας σπίλωσης. Σε δημόσια ανάρτησή του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κάνει λόγο για «εκστρατεία λάσπης» και για «κατασκευασμένο υλικό», τονίζοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον ίδιο προσωπικά, αλλά συνδέεται και με απόπειρα πλήγματος κατά της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο ίδιος αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή απευθύνθηκε στην Ελληνική Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να εντοπιστούν όσοι επιχείρησαν, όπως λέει, να τον συνδέσουν με ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς με βάση δήθεν στοιχεία. Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, οι αναφορές στο πρόσωπό του βασίζονται σε υλικό που είναι εμφανώς κατασκευασμένο και το οποίο δημοσίευσε ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Ηχητικό, υποτιθέμενη συνομιλία και η καταγγελία περί σκευωρίας

Στο επίκεντρο της απάντησης Μυλωνάκη βρίσκεται βιντεοσκοπημένη συνομιλία που, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, δημοσιεύτηκε πριν από τρεις ημέρες και εμφανίζει κάποιον να χρησιμοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου του. Ο υφυπουργός επιμένει ότι δεν είναι ο ίδιος το πρόσωπο που ακούγεται, σημειώνοντας ότι αυτό προκύπτει ακόμη και μόνο από τη φωνή, ενώ χαρακτηρίζει το περιεχόμενο της φερόμενης συνομιλίας αλλόκοτο και ενδεικτικό σκευωρίας.

Υποστηρίζει ακόμη ότι, όταν κατέρρευσε ο πρώτος ισχυρισμός, ακολούθησε δεύτερος, σύμφωνα με τον οποίο η φωνή ανήκε δήθεν σε μέλος της προσωπικής του ασφάλειας, κάτι που και αυτό απορρίπτει κατηγορηματικά. Μάλιστα, επικαλείται και την κυπριακή προφορά του ομιλητή, λέγοντας ότι δεν πρόκειται ούτε για τον ίδιο ούτε για πρόσωπο από το περιβάλλον ασφαλείας του.

«Στόχος δεν είμαι μόνο εγώ, αλλά και η κυβέρνηση»

Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Μυλωνάκης ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την υπόθεση κρύβεται ευρύτερη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα. Οπως αναφέρει, η κατασκευή και δημοσιοποίηση αυτού του υλικού δεν στοχεύει μόνο τον ίδιο, αλλά, λόγω της θεσμικής του ιδιότητας, αποσκοπεί και στο να πλήξει συνολικά την ελληνική κυβέρνηση.

Επιπλέον, σημειώνει ότι επικοινώνησε άμεσα με τον Μακάριο Δρουσιώτη, τόσο με γραπτό μήνυμα όσο και τηλεφωνικά, εξηγώντας του ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι δεν γνωρίζει κανένα από τα πρόσωπα που περιγράφονται στις αναρτήσεις. Κατά τον ίδιο, περίμενε ανασκευή, όμως αυτή δεν ήρθε, και αντίθετα ακολούθησαν νέες αναφορές που, όπως λέει, αναδημοσιεύτηκαν και στην Ελλάδα.

Το νέο στοιχείο είναι η προειδοποίηση προς όσους αναπαράγουν τους ισχυρισμούς

Το πιο βαρύ πολιτικά και επικοινωνιακά σημείο της παρέμβασής του είναι ότι δεν περιορίζεται σε νομική κίνηση μόνο κατά του αρχικού δημοσιεύματος ή του συντάκτη του. Ο Μυλωνάκης προειδοποιεί ευθέως ότι θα κινηθεί και κατά όσων αναπαράγουν, όπως λέει, τα «κατασκευασμένα» και «συκοφαντικά» ψεύδη. Αυτό δίνει στην υπόθεση μεγαλύτερο εύρος και δείχνει ότι επιδιώκει όχι απλώς να απαντήσει δημόσια, αλλά να βάλει και νομικό φρένο στη διασπορά των συγκεκριμένων αναφορών. Αυτή είναι δημοσιογραφική εκτίμηση που στηρίζεται στο περιεχόμενο της δημόσιας δήλωσής του.

Σε αυτή τη φάση, εκείνο που έχει επισήμως καταγραφεί είναι η δική του δημόσια θέση και η προαναγγελία δικαστικών ενεργειών. Το αν θα υπάρξει απάντηση από την άλλη πλευρά ή περαιτέρω εξέλιξη σε δικαστικό επίπεδο είναι το επόμενο βήμα μιας υπόθεσης που ήδη παίρνει καθαρά πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις.

