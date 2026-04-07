Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο Γιώργος Μυλωνάκης για δημοσίευμα – Κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο

Δικαστική απάντηση δίνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στα όσα δημοσιεύτηκαν σε βάρος του, ανακοινώνοντας ότι κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πρόκειται για κατασκευασμένες συνομιλίες και ψευδή στοιχεία, κάνοντας λόγο για συκοφαντική εμπλοκή του σε υπόθεση χωρίς σχέση με την πραγματικότητα.

07 Απρ. 2026 12:08
Σε δικαστικές ενέργειες προχωρά ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Documento της 5ης Απριλίου 2026, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, περιέχει ψευδή και συκοφαντικά στοιχεία που τον εμπλέκουν σε σοβαρή υπόθεση. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, συνοδεύοντάς την με αποδεικτικό υλικό.

Στη δήλωσή του, ο κ. Μυλωνάκης αναφέρει ότι το υλικό που κατέθεσε αποδεικνύει, κατά τον ίδιο, πως κατασκευάστηκαν δήθεν τηλεφωνικές συνομιλίες και γραπτά μηνύματα με τον ίδιο να εμφανίζεται ως αποστολέας. Υποστηρίζει ακόμη ότι από τα στοιχεία αυτά προκύπτει «πέραν πάσης αμφιβολίας» πως δεν έχει καμία σχέση με όσα του αποδίδονται στο επίμαχο δημοσίευμα.

Ο υφυπουργός υποστηρίζει επίσης ότι το δημοσίευμα τον εμπλέκει, όπως λέει ο ίδιος, σε «μυθιστορηματικού τύπου σκάνδαλο διαφθοράς, παιδεραστίας και μυστικιστικών οργανώσεων», σημειώνοντας ότι είχε εξαρχής ξεκαθαρίσει πως, κατά το μέρος που τον αφορά, το περιεχόμενό του δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Παράλληλα, δηλώνει ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό όσων ευθύνονται.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Μυλωνάκης συνδέει την υπόθεση όχι μόνο με προσβολή της τιμής και της υπόληψής του, αλλά και με απόπειρα δημιουργίας πολιτικών εντυπώσεων λόγω της θέσης του, κάνοντας λόγο για ενέργειες με «απρόβλεπτες προεκτάσεις». Κλείνοντας, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η Δικαιοσύνη θα αποκαλύψει σύντομα τόσο τους δράστες όσο και τα πραγματικά τους κίνητρα.

