Μυλωνάκης: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν από τον «Ευαγγελισμό» – Παραμένει διασωληνωμένος, σταθερή η κατάσταση

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη δόθηκε στη δημοσιότητα το μεσημέρι της Πέμπτης από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ η εικόνα της υγείας του συνεχίζει να κρίνεται σταθερή.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου αναφέρει: «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Η πορεία της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στις επόμενες ώρες και στην εξέλιξη της νοσηλείας του.

