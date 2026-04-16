Μυλωνάκης: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν από τον «Ευαγγελισμό» – Παραμένει διασωληνωμένος, σταθερή η κατάσταση

Νεότερη ενημέρωση για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

16 Απρ. 2026 12:54
Pelop News

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη δόθηκε στη δημοσιότητα το μεσημέρι της Πέμπτης από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ η εικόνα της υγείας του συνεχίζει να κρίνεται σταθερή.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου αναφέρει: «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Μυλωνάκης: Οι δύο επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν την πορεία της υγείας του, τι λέει ο ιατρός του

Η πορεία της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στις επόμενες ώρες και στην εξέλιξη της νοσηλείας του.

