Μύλος των Ξωτικών: Η μαγεία επιστρέφει, σήμερα η έναρξη

Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε! Με ένα τεράστιο χαμόγελο και μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά, ο Μύλος των Ξωτικών ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά τους χιλιάδες φίλους του. Σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, οι πύλες του μεγαλύτερου χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου της Ελλάδας ανοίγουν, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου στην «πρωτεύουσα των Χριστουγέννων».

Το φετινό θέμα υπόσχεται να μας ταξιδέψει στα πιο γλυκά μας όνειρα. Ο τίτλος της φετινής διοργάνωσης είναι «Ο Πίτερ Παν στον Μύλο των Ξωτικών».

Στόχος της φετινής θεματικής είναι να συνδέσει την αστείρευτη παιδική δύναμη με τη χαρά, υπενθυμίζοντας σε όλους – μικρούς και μεγάλους – πως η μαγεία υπάρχει αρκεί να πιστέψουμε σε αυτήν. Είναι μια γιορτή αφιερωμένη στην αθωότητα και την ανεμελιά, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Δωρεάν είσοδος και πλούσιες δράσεις

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Μύλος των Ξωτικών παραμένει πιστός στη φιλοσοφία της φιλοξενίας. Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους, ενώ το πάρκο έχει ανανεωθεί σημαντικά.

Οι επισκέπτες θα βρουν:

Νέες εντυπωσιακές κατασκευές.

Περισσότερο διαθέσιμο χώρο για άνετη διασκέδαση.

Πλήθος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν θέατρο, μουσική, χορωδίες και δρώμενα παράδοσης.

Η φετινή διοργάνωση εντυπωσιάζει με τα μεγέθη της, αποδεικνύοντας πως ο Μύλος είναι ένας ζωντανός οργανισμός χαράς: 8 δωρεάν θεματικές δράσεις, οι 9 δραστηριότητες, οι σχεδόν 200 εκδηλώσεις, οι 41 ημέρες πραγματοποίησης εκδηλώσεων αποδεικνύουν ότι το πιο μεγάλο χαμόγελο για 47 ημέρες στολίζει την καρδιά κάθε επισκέπτη/τριας.

Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2026, η μαγεία ξαναγεννιέται στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων.

Σημειώνεται ότι η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2025.

