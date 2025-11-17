Μήνυμα Ανδρουλάκη για Πολυτεχνείο: Ενότητα και αγώνας κατά του αυταρχισμού

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης απέστειλε μήνυμα για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τονίζοντας ότι «κρατάμε ζωντανό το μήνυμα του Πολυτεχνείου: Ενότητα και αγώνας για δημοκρατία, δικαιοσύνη, λαϊκή συμμετοχή, αξιοπρέπεια».

Στη δήλωσή του, αναφέρει: «52 χρόνια πριν, η κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου καταρρέει από την ορμή του τανκ. Κι όμως, εκεί όπου η σιδερένια πόρτα έπεσε, γράφει ο Γιάννης Ρίτσος, “είναι μια κόκκινη λίμνη, ένα κόκκινο δέντρο, ένα κόκκινο πουλί”».

Προσθέτει ότι μέσα από τον κρότο της βίας αναδύεται κάτι αθάνατο: το πάθος για δημοκρατία. Η νεολαία αντιτάχθηκε στον φόβο, έχοντας ως όπλο το όραμα για ελεύθερη Ελλάδα.

Σήμερα, τιμά εκείνους που δεν λύγισαν. Σε εποχή με πολλούς εχθρούς της Δημοκρατίας, ορατούς και αδιόρατους, το Πολυτεχνείο γίνεται όλο και πιο επίκαιρο. Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην σβήσει η φωνή της ελευθερίας, της προόδου και της πίστης σε δικαιότερο κόσμο.

