Μύρισαν Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Η Μελάνια Τραμπ ξεκίνησε και επίσημα τις χριστουγεννιάτικες ετοιμασίες στον Λευκό Οίκο, υποδεχόμενη το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2025 το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο της προεδρικής κατοικίας.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εμφανίστηκε χαμογελαστή και υπέρκομψη στην είσοδο του Λευκού Οίκου φορώντας ένα μακρύ λευκό-μπεζ παλτό, κόκκινα δερμάτινα γάντια και καρό ψηλοτάκουνες γόβες. Παρέλαβε το έλατο μαζί με αξιωματούχους, τηρώντας το έθιμο που ξεκίνησε το 1966.

Melania Trump received the 2025 White House Christmas tree — a concolor fir from Sidney, Michigan pic.twitter.com/Fv5ABNcHF6 — Reuters (@Reuters) November 24, 2025

Το φετινό δέντρο είναι ένα επιβλητικό κωνοφόρο έλατο (concolor fir) ύψους περίπου 6 μέτρων, που καλλιεργήθηκε στη βραβευμένη φάρμα Korson’s Tree Farms στο Sidney του Μίσιγκαν. Το δέντρο κέρδισε τον εθνικό διαγωνισμό της National Christmas Tree Association και μεταφέρθηκε στην Ουάσινγκτον με παραδοσιακή άμαξα που έσερναν δύο άλογα.

Το έλατο θα τοποθετηθεί στο ιστορικό Blue Room του Λευκού Οίκου και θα στολιστεί τις επόμενες ημέρες, ενώ η Μελάνια αναμένεται να παρουσιάσει σύντομα το συνολικό χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της κατοικίας, όπως κάνει κάθε χρόνο.

