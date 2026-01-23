Μυστική συνάντηση απεσταλμένων Τραμπ με Πούτιν: Στο τραπέζι το εδαφικό και τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Σε κρίσιμη φάση εισέρχονται οι αμερικανικές προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, μετά από πολύωρη συνάντηση απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, λίγο πριν τις τριμερείς διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι.

Μυστική συνάντηση απεσταλμένων Τραμπ με Πούτιν: Στο τραπέζι το εδαφικό και τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι
23 Ιαν. 2026 12:57
Πολύωρη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Vladimir Putin στο Κρεμλίνο πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Donald Trump, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες στη Μόσχα διήρκεσαν περίπου τέσσερις ώρες και πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη τριμερών διαβουλεύσεων μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας στο Abu Dhabi.

Στο επίκεντρο το εδαφικό

Κεντρικό ζήτημα των επερχόμενων συνομιλιών αναμένεται να αποτελέσει ο έλεγχος των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία. Πηγές αναφέρουν ότι το εδαφικό θα κυριαρχήσει στις διαπραγματεύσεις, με τη Ρωσία να επιμένει στην παραχώρηση ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς ως βασική προϋπόθεση για μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση.

Η Ουάσινγκτον φέρεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Κίεβο για ένα ειρηνευτικό σχέδιο και πλάνο μεταπολεμικής ανασυγκρότησης, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλίσει σαφή δέσμευση από τη ρωσική πλευρά.

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση

Στη συνάντηση στο Κρεμλίνο συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Steve Witkoff, ο ανώτερος σύμβουλος και γαμπρός του προέδρου Τραμπ Jared Kushner και ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου Josh Gruenbaum. Οι τρεις είχαν αναχωρήσει από το Νταβός μετά τη συνάντηση Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Volodymyr Zelensky.

Μετά το πέρας των συνομιλιών, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Yuri Ushakov δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ ενημέρωσαν τον Πούτιν για τις επαφές τους με την ουκρανική πλευρά, προσθέτοντας ότι συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη Γροιλανδία και το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου.

«Οι συνομιλίες ήταν ουσιαστικές, εποικοδομητικές και πολύ ειλικρινείς», ανέφερε, τονίζοντας ότι χωρίς επίλυση του εδαφικού «δεν υπάρχει προοπτική μακροπρόθεσμης διευθέτησης».

Οι τριμερείς συνομιλίες

Μετά τη Μόσχα, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ αναχώρησαν για το Άμπου Ντάμπι, όπου θα πραγματοποιηθούν οι τριμερείς συνομιλίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις συζητήσεις θα συμμετάσχει και ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Dan Driscoll.

Την ουκρανική αντιπροσωπεία θα εκπροσωπήσουν ο επικεφαλής διαπραγματευτής Rustem Umerov, ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Kyrylo Budanov, ο διπλωματικός σύμβουλος Serhii Kyslytsia και ο αρχηγός του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου Andrii Hnatov.

Από ρωσικής πλευράς, στις συνομιλίες θα συμμετάσχει ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου Kirill Dmitriev, καθώς και ομάδα υπό τον επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, ναύαρχο Igor Kostyukov, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

