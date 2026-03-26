Μυστήριο με αινιγματικά βίντεο του Λευκού Οίκου: Σενάρια για κυβερνοεπίθεση

Σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκαν οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τετάρτης, όταν οι επίσημοι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου δημοσίευσαν περιεχόμενο που παρέπεμπε σε θρίλερ. Τα δύο βίντεο, τα οποία στερούνταν οποιασδήποτε επεξηγηματικής λεζάντας, πυροδότησαν ένα κύμα εικασιών για την ασφάλεια των αμερικανικών ψηφιακών υποδομών αλλά και για την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το πρώτο βίντεο, διάρκειας μόλις τεσσάρων δευτερολέπτων, εμφάνιζε πλάνα από τα πόδια μιας γυναίκας, τραβηγμένα προφανώς από κινητό τηλέφωνο. Αυτό που προκάλεσε σοκ ήταν ο ήχος, όπου ακουγόταν μια γυναικεία φωνή να ρωτά: «It’s launching soon, right?». Η λέξη «launching», η οποία στην αγγλική ορολογία χρησιμοποιείται εξίσου για την έναρξη μιας καμπάνιας αλλά και για την εκτόξευση πυραύλων, προσέλαβε δυσοίωνες διαστάσεις λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης. Το συγκεκριμένο κλιπ διαγράφηκε περίπου 90 λεπτά αργότερα χωρίς καμία διευκρίνιση.

Λίγο μετά, ακολούθησε μια δεύτερη ανάρτηση με μαύρη οθόνη και στατικό «θόρυβο», όπου για κλάσματα του δευτερολέπτου διακρινόταν η αμερικανική σημαία. Ο ήχος ειδοποίησης κινητού που συνόδευε την εικόνα ενίσχυσε την αίσθηση ότι πρόκειται για κάποιου είδους επείγον μήνυμα ή σφάλμα συστήματος.

Another cryptic video just posted by the White House, featuring static obscuring a drooping American Flag. pic.twitter.com/ObPlDTL8dy — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

Θεωρίες συνωμοσίας

Οι αναρτήσεις συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές σε ελάχιστο χρόνο, με το διαδίκτυο να «φλέγεται» από σενάρια. Οι επικρατέστερες θεωρίες αναφέρουν:

Παραβίαση των λογαριασμών (Hacking): Πολλοί εκτιμούν πως οι επίσημοι δίαυλοι του Λευκού Οίκου έπεσαν θύματα κυβερνοεπίθεσης.

Προαναγγελία στρατιωτικού πλήγματος: Λόγω της έντασης με την Τεχεράνη, ορισμένοι θεώρησαν τα βίντεο ως προειδοποίηση για επικείμενη επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ακραία σενάρια: Δεν έλειψαν οι αναφορές ακόμη και για πυρηνικό χτύπημα, προκαλώντας πανικό σε μερίδα των χρηστών.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη διάψευση ή εξήγηση, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο για περαιτέρω εικασίες σχετικά με το αν πρόκειται για ένα πρωτοφανές επικοινωνιακό λάθος ή για μια σκόπιμη ενέργεια με κρυφό νόημα.

