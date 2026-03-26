Μυστήριο με αινιγματικά βίντεο του Λευκού Οίκου: Σενάρια για κυβερνοεπίθεση

Σύγχυση από αινιγματικά βίντεο στα social media του Λευκού Οίκου.

26 Μαρ. 2026 8:13
Pelop News

Σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκαν οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τετάρτης, όταν οι επίσημοι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου δημοσίευσαν περιεχόμενο που παρέπεμπε σε θρίλερ. Τα δύο βίντεο, τα οποία στερούνταν οποιασδήποτε επεξηγηματικής λεζάντας, πυροδότησαν ένα κύμα εικασιών για την ασφάλεια των αμερικανικών ψηφιακών υποδομών αλλά και για την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το πρώτο βίντεο, διάρκειας μόλις τεσσάρων δευτερολέπτων, εμφάνιζε πλάνα από τα πόδια μιας γυναίκας, τραβηγμένα προφανώς από κινητό τηλέφωνο. Αυτό που προκάλεσε σοκ ήταν ο ήχος, όπου ακουγόταν μια γυναικεία φωνή να ρωτά: «It’s launching soon, right?». Η λέξη «launching», η οποία στην αγγλική ορολογία χρησιμοποιείται εξίσου για την έναρξη μιας καμπάνιας αλλά και για την εκτόξευση πυραύλων, προσέλαβε δυσοίωνες διαστάσεις λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης. Το συγκεκριμένο κλιπ διαγράφηκε περίπου 90 λεπτά αργότερα χωρίς καμία διευκρίνιση.

Λίγο μετά, ακολούθησε μια δεύτερη ανάρτηση με μαύρη οθόνη και στατικό «θόρυβο», όπου για κλάσματα του δευτερολέπτου διακρινόταν η αμερικανική σημαία. Ο ήχος ειδοποίησης κινητού που συνόδευε την εικόνα ενίσχυσε την αίσθηση ότι πρόκειται για κάποιου είδους επείγον μήνυμα ή σφάλμα συστήματος.

Θεωρίες συνωμοσίας 

Οι αναρτήσεις συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές σε ελάχιστο χρόνο, με το διαδίκτυο να «φλέγεται» από σενάρια. Οι επικρατέστερες θεωρίες αναφέρουν:

  • Παραβίαση των λογαριασμών (Hacking): Πολλοί εκτιμούν πως οι επίσημοι δίαυλοι του Λευκού Οίκου έπεσαν θύματα κυβερνοεπίθεσης.

  • Προαναγγελία στρατιωτικού πλήγματος: Λόγω της έντασης με την Τεχεράνη, ορισμένοι θεώρησαν τα βίντεο ως προειδοποίηση για επικείμενη επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

  • Ακραία σενάρια: Δεν έλειψαν οι αναφορές ακόμη και για πυρηνικό χτύπημα, προκαλώντας πανικό σε μερίδα των χρηστών.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη διάψευση ή εξήγηση, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο για περαιτέρω εικασίες σχετικά με το αν πρόκειται για ένα πρωτοφανές επικοινωνιακό λάθος ή για μια σκόπιμη ενέργεια με κρυφό νόημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:16 Δυτική Αχαΐα: Ξεκινούν παρεμβάσεις στο δημοτικό οδικό δίκτυο με έργο 122.000 ευρώ
11:14 ΠΑΣΟΚ: Έκανε σποτ για το συνέδριό του το σαρδάμ Τασούλα με το «1981»
11:11 Αμπελόκηποι: Αστυνομικός τραυματίστηκε σε επέμβαση για ακούσια νοσηλεία 35χρονου
11:09 Θύελλα: «Απευθύνουμε κάλεσμα στους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό παρών»
11:02 Γαύδος: Πήγαν για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου και εγκλωβίστηκαν στο νησί
11:00 Πάτρα: Στο προαύλιο με το στιλέτο -Στον ανακριτή σήμερα 16χρονος για συμπλοκή
10:56 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα που επιτέθηκε με μαγκούρα σε συμπολίτη του
10:52 Νεκρός ο διοικητής των Φρουρών της επανάστασης;
10:50 Παράταση αιτήσεων για Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
10:44 Πάτρα: Το Πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων
10:43 Έκτακτη σύσκεψη για τον οδοντωτό, ο Κυρανάκης κάλεσε Περιφέρεια και δήμους
10:38 Τσίγκας για επιχορήγηση ΝΕΠ: «Ορατός ο κίνδυνος διακοπής δραστηριοτήτων»
10:33 Τραμπ: «Το Ιράν θέλει πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβούνται οτι θα τους σκοτώσουν»
10:32 SOS από τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας για το ενεργειακό κόστος
10:25 Ελληνας εφοπλιστής χορηγός των Νιού Γιόρκ Νικς
10:18 Που θα δείτε τις μάχες της Πολωνίας και τις Ιταλίας για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου
10:17 Συλλήψεις σε Πάτρα και Αίγιο για ναρκωτικά, ανάμεσά τους και μια ανήλικη
10:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:09 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: «Πρεσβευτής» για την ισότητα – Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση του “Gender Flagship”
10:00 Πάτρα: Ξεκινά το οικιστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ στον Ρηγανόκαμπο – Εκκαθάριση για 750 κατοικίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ