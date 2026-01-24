Μυστήριο με τον γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο: Τι έλεγε πριν εξαφανιστεί – Τα μηνύματα που αποκαλύπτονται

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, μέσα από μαρτυρία στενού φίλου του και συνομιλίες λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του. Οι αποκαλύψεις ρίχνουν φως στην ψυχολογία και τα σχέδιά του, αλλά εντείνουν και τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Μυστήριο με τον γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο: Τι έλεγε πριν εξαφανιστεί - Τα μηνύματα που αποκαλύπτονται
24 Ιαν. 2026 9:24
Pelop News

Νέα μαρτυρία στενού φίλου του αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου φέρνει ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση, αποκαλύπτοντας συνομιλίες και σκέψεις του 33χρονου λίγο πριν εξαφανιστεί. Όπως περιγράφει, ο νεαρός γιατρός ήταν πιεσμένος από τις συνθήκες εργασίας, μιλούσε για άδεια και παραίτηση, αλλά δεν έδειχνε άνθρωπος που θα εξαφανιζόταν χωρίς εξήγηση.

Σύμφωνα με τον φίλο του, ο Αλέξης παραπονιόταν ότι δεν του χορηγούνταν άδεια για τα Χριστούγεννα και τελικά είχε κανονίσει να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη στις 29 Δεκεμβρίου. Σε συνομιλίες που αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», μιλούσε για τα επαγγελματικά του σχέδια, αναφέροντας ότι σκόπευε να πάρει άδεια, να παραιτηθεί και να δώσει εξετάσεις για ειδικότητα.

Σε μηνύματα με τον φίλο του ανέφερε ότι ήθελε να γίνει ωτορινολαρυγγολόγος, αλλά ανησυχούσε για το οικονομικό κόστος ανοίγματος ιατρείου.


Το τελευταίο «διαβάστηκε» και η σιωπή

Η τελευταία του δραστηριότητα στην ομαδική συνομιλία των φίλων καταγράφηκε την ημέρα της εξαφάνισής του, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 20:25, όταν διάβασε τα μηνύματα αλλά δεν απάντησε ποτέ. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά η σιωπή που περιβάλλει την υπόθεση και αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το τι ακολούθησε.

«Δεν πιστεύω ότι εξαφανίστηκε μόνος του»

Ο φίλος του δηλώνει ότι δεν θεωρεί πιθανό ο Αλέξης να εξαφανίστηκε οικειοθελώς, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ενδέχεται να εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο. Όπως σημειώνει, ήταν στενοχωρημένος για προσωπικά ζητήματα, αλλά δεν έδειχνε άνθρωπος που θα προχωρούσε σε ακραίες κινήσεις. Αναρωτιέται, επίσης, πώς γίνεται το αυτοκίνητό του να βρέθηκε εγκαταλελειμμένο, ενώ εκείνος δεν είχε δώσει κανένα σημάδι ζωής.


Προσωπικές σχέσεις και συναισθηματική πίεση

Στη μαρτυρία του, ο φίλος του αναφέρεται και σε παλαιότερη σχέση του Αλέξη με κοπέλα από την Πάτρα, η οποία φαίνεται ότι τον είχε επηρεάσει συναισθηματικά, καθώς και σε άλλες γνωριμίες του. Παρά τα προσωπικά του θέματα, περιγράφεται ως κοινωνικός και δραστήριος άνθρωπος, που αναζητούσε σταθερή σχέση και επαγγελματική εξέλιξη.

Το μυστήριο παραμένει

Παρά τις νέες μαρτυρίες και τα στοιχεία που έρχονται στο φως, η υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού παραμένει ανεξιχνίαστη, με την οικογένεια και τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες και την κοινή γνώμη να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:24 Σε κρίσιμη κατάσταση 6χρονη με εγκεφαλίτιδα από γρίπη – Μάχη στη ΜΕΘ, βελτίωση για 3χρονο αγόρι
11:12 Σίδνεϊ: Πέθανε το 12χρονο αγόρι που δαγκώθηκε από καρχαρία – Συγκλονισμένη η Νέα Νότια Ουαλία
11:10 Βριλήσσια: Καβγάς για δέμα κατέληξε σε παράσυρση υπαλλήλου των ΕΛΤΑ με αυτοκίνητο
11:05 Ξεκίνησε η αναδάσωση στα καμμένα του Γηροκομειού – Την αρχή έκανε η ΝΕΠ
11:00 Κακοκαιρία στην Αττική: Οι δύο φάσεις που «έπνιξαν» τη Γλυφάδα – Τι δείχνει η ανάλυση του Αστεροσκοπείου
10:59 Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στα Καλάβρυτα: Στις πίστες του Χιονοδρομικού σαν απλός επισκέπτης ΦΩΤΟ
10:48 Τραμπ και Γροιλανδία: Ανάρτηση με… πιγκουίνο προκαλεί σάλο στα social media
10:36 Νέες ταυτότητες: Πότε θα είναι υποχρεωτικές, τι πληρώνετε και πώς κλείνετε ραντεβού
10:31 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου – Στο νοσοκομείο η 25χρονη ένοικος
10:24 Χιονοθύελλα-μαμούθ στις ΗΠΑ: Πολικές θερμοκρασίες, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
10:12 Airbnb 2026: Νέοι αυστηροί περιορισμοί, «κόκκινες» ζώνες και τέλος στη μεταβίβαση της άδειας
10:06 Χωρίς Προαστιακό στο τμήμα Άγιος Ανδρέας–Ρίο: Ακυρώνονται δρομολόγια, με λεωφορεία η μετακίνηση
10:01 Σοβαρό τροχαίο στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι – Βαριά τραυματισμένος ο οδηγός του δικύκλου ΒΙΝΤΕΟ
10:00 Αλήθειες στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Μαλλιά «Ελλάδα – Αλβανία: Αλήθειες και Σκιές»: «H διπλωματία δεν είναι προθέσεις»
9:48 Πάτρα: Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή – Τι ισχύει για ωράρια και προσφορές
9:36 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πάνω από 2,47 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατ. δικαιούχους έως 30 Ιανουαρίου
9:24 Μυστήριο με τον γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο: Τι έλεγε πριν εξαφανιστεί – Τα μηνύματα που αποκαλύπτονται
9:12 Τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι και βομβαρδισμοί στην Ουκρανία: Διπλωματία με το όπλο στο τραπέζι
9:00 Ευρώπη με όρους
8:55 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η δραματική έκκληση της μητέρας – «Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά» – Σενάρια τρίτου προσώπου και νέα στοιχεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ