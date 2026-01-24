Μυστήριο με τον γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο: Τι έλεγε πριν εξαφανιστεί – Τα μηνύματα που αποκαλύπτονται

Νέα μαρτυρία στενού φίλου του αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου φέρνει ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση, αποκαλύπτοντας συνομιλίες και σκέψεις του 33χρονου λίγο πριν εξαφανιστεί. Όπως περιγράφει, ο νεαρός γιατρός ήταν πιεσμένος από τις συνθήκες εργασίας, μιλούσε για άδεια και παραίτηση, αλλά δεν έδειχνε άνθρωπος που θα εξαφανιζόταν χωρίς εξήγηση.

Σύμφωνα με τον φίλο του, ο Αλέξης παραπονιόταν ότι δεν του χορηγούνταν άδεια για τα Χριστούγεννα και τελικά είχε κανονίσει να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη στις 29 Δεκεμβρίου. Σε συνομιλίες που αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», μιλούσε για τα επαγγελματικά του σχέδια, αναφέροντας ότι σκόπευε να πάρει άδεια, να παραιτηθεί και να δώσει εξετάσεις για ειδικότητα.

Σε μηνύματα με τον φίλο του ανέφερε ότι ήθελε να γίνει ωτορινολαρυγγολόγος, αλλά ανησυχούσε για το οικονομικό κόστος ανοίγματος ιατρείου.





Το τελευταίο «διαβάστηκε» και η σιωπή

Η τελευταία του δραστηριότητα στην ομαδική συνομιλία των φίλων καταγράφηκε την ημέρα της εξαφάνισής του, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 20:25, όταν διάβασε τα μηνύματα αλλά δεν απάντησε ποτέ. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά η σιωπή που περιβάλλει την υπόθεση και αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το τι ακολούθησε.

«Δεν πιστεύω ότι εξαφανίστηκε μόνος του»

Ο φίλος του δηλώνει ότι δεν θεωρεί πιθανό ο Αλέξης να εξαφανίστηκε οικειοθελώς, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ενδέχεται να εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο. Όπως σημειώνει, ήταν στενοχωρημένος για προσωπικά ζητήματα, αλλά δεν έδειχνε άνθρωπος που θα προχωρούσε σε ακραίες κινήσεις. Αναρωτιέται, επίσης, πώς γίνεται το αυτοκίνητό του να βρέθηκε εγκαταλελειμμένο, ενώ εκείνος δεν είχε δώσει κανένα σημάδι ζωής.





Προσωπικές σχέσεις και συναισθηματική πίεση

Στη μαρτυρία του, ο φίλος του αναφέρεται και σε παλαιότερη σχέση του Αλέξη με κοπέλα από την Πάτρα, η οποία φαίνεται ότι τον είχε επηρεάσει συναισθηματικά, καθώς και σε άλλες γνωριμίες του. Παρά τα προσωπικά του θέματα, περιγράφεται ως κοινωνικός και δραστήριος άνθρωπος, που αναζητούσε σταθερή σχέση και επαγγελματική εξέλιξη.

Το μυστήριο παραμένει

Παρά τις νέες μαρτυρίες και τα στοιχεία που έρχονται στο φως, η υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού παραμένει ανεξιχνίαστη, με την οικογένεια και τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες και την κοινή γνώμη να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις.

