Μυστήριο με τον θάνατο 22 νέων σε night club στη Νότια Αφρική – «Τα πτώματα ήταν διάσπαρτα»

Οι αρχές διερευνούν τον θάνατο τουλάχιστον 22 νεαρών στη Νότια Αφρική, οι περισσότεροι από τους οποίους βρέθηκαν νεκροί μέσα σε γνωστό night club στο East London. Τρία από τα θύματα άφησαν την τελευταία τους πνοή στο νοσοκομείο, ενώ δύο ακόμα άτομα νοσηλεύονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

ΜΜΕ στη Νότια Αφρική αναφέρουν ότι τα πτώματα που βρέθηκαν μέσα στο γνωστό night club στο East London δεν έφεραν κάποιο εμφανές σημάδι τραυματισμού, ενώ κάποιοι στα social media κάνουν λόγο ακόμα και για ενδεχόμενο δηλητηρίασης. «Τα πτώματα ήταν διάσπαρτα, στα τραπέζια, στις καρέκλες και στο πάτωμα» αναφέρει – μεταξύ άλλων – η τοπική εφημερίδα DispatchLive.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών της περιοχής απέκλεισε την πιθανότητα ο θάνατός των 22 νέων στο γνωστό nightclub να οφείλεται στην πρόκληση πανικού ή σε ποδοπάτημα. «Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι πρόκειται για ποδοπάτημα, διότι κανένα από τα θύματα δεν φέρει εμφανείς χέουσες πληγές», δήλωσε ο Ουνάθι Μπινκόζε από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό.

Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν εικόνες από το πλήθος συγγενών και περαστικών που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από γνωστό night club στο East London, μια πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων που βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό, σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων νότια του Γιοχάνεσμπουργκ.

DEVELOPING | Over 20 people died at Enyobeni Tavern in East London last night 😭

Enyobeni tavern in East London should be permanently closed and the owner should be arrested for negligence 💔😭 pic.twitter.com/746dgGQrAa

— Truthteller (@Truthte83602973) June 26, 2022