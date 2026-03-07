Μυστήριο στην Κόρινθο: Σορός νεαρού άνδρα βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα

Τη σορό ενός νεαρού άνδρα ανέσυραν οι Λιμενικές Αρχές από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι της Κορίνθου. Τα στοιχεία της ταυτότητάς του παραμένουν άγνωστα, ενώ τα αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν.

07 Μαρ. 2026 12:24
Pelop News

Συναγερμός σήμανε στις Λιμενικές Αρχές όταν εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα, κοντά στο λιμάνι της Κορίνθου, η σορός ενός νεαρού άνδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Λιμενικό Σώμα ενημερώθηκε για την παρουσία του σώματος στη θαλάσσια περιοχή και έσπευσε άμεσα στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιηθεί η περισυλλογή.

Η σορός ανασύρθηκε από αλιευτικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε και στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Μεταφορά στο νοσοκομείο

Στη συνέχεια στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη σορό και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί αναμένεται να διενεργηθούν οι απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Άγνωστη η ταυτότητα του νεαρού

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για νεαρό άνδρα ηλικίας περίπου 22 έως 25 ετών.

Η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη, καθώς δεν βρέθηκαν πάνω του έγγραφα που να αποκαλύπτουν τα στοιχεία του. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη θάλασσα.

