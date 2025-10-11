Μυστήριο στον Άγιο Παντελεήμονα: Οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τη δολοφονία του 31χρονου

Με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα συνεχίζεται η έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για τη δολοφονία ενός 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα. Το μόνο μέχρι στιγμής στοιχείο είναι η κατάθεση του τραυματία φίλου του, ενώ οι αρχές εξετάζουν από εισβολή μέχρι πιθανή εσωτερική συμπλοκή.

11 Οκτ. 2025 18:00
Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για τη δολοφονία ενός 31χρονου Ουκρανού, που βρέθηκε νεκρός μέσα σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ένας 48χρονος, επίσης Ουκρανός, κάλεσε την αστυνομία, δηλώνοντας ότι τέσσερις άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι τους, τους έδεσαν και τους ξυλοκόπησαν άγρια. Ο ίδιος μεταφέρθηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται, ενώ ο 31χρονος φίλος του κατέληξε επί τόπου από τα χτυπήματα.

Μέσα στο διαμέρισμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί βρήκαν πλήθος ηλεκτρικών συσκευών, οι οποίες ερευνάται αν αποτελούν προϊόντα κλοπής.

Από τον αρχικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν ίχνη διάρρηξης, γεγονός που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα κίνητρα της δολοφονίας. Οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, αν οι δύο άνδρες τσακώθηκαν και ο 48χρονος τραυματίας σκότωσε τον φίλο του, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχει μπει και ένα τρίτο πρόσωπο που φέρεται να έφυγε από το διαμέρισμα νωρίς το πρωί της Πέμπτης (10/10).

Πού εστιάζουν οι έρευνες

Η αστυνομία έχει ήδη συλλέξει οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τους ισχυρισμούς του τραυματία. Παράλληλα, έχουν ληφθεί δακτυλικά αποτυπώματα και δείγματα DNA από το κλιμακοστάσιο και το εσωτερικό του διαμερίσματος, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι μιας υπόθεσης που παραμένει θολή, με τις μαρτυρίες να μη συμβαδίζουν ακόμη με τα ευρήματα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 48χρονου, οι δράστες ήταν τέσσερις και επιτέθηκαν χωρίς προειδοποίηση, δένοντάς τους και χτυπώντας τους ανελέητα. Ωστόσο, η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο σκηνοθετημένης εκδοχής, καθώς τα στοιχεία στο σημείο αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας για το πώς εξελίχθηκε πραγματικά το περιστατικό.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό και νέα στοιχεία που θα φωτίσουν τη δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα.
