Μυστράς: Η επιβλητική καστροπολιτεία

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένας οδικός προορισμός που τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος.

Ο λόγος για τον Μυστρά που έχει μια ιδιαίτερη αύρα, η οποία γίνεται αντιληπτή προτού καν φτάσεις στην αρχαιολογική περιοχή, καθώς μαγεύεσαι από το γύρω τοπίο. Αυτό που επικρατεί στη νότια Πελοπόννησο, όταν αφήσεις πίσω τα ψηλά και άγρια βουνά της.

Βρισκόμαστε στις πλαγιές του Ταΰγετου, πλέον, στις ήρεμες γραμμές τους, στις κοιλάδες, στους λόφους και στους πράσινους ή χάλκινους χρωματισμούς τους, που τις κάνουν να μοιάζουν με τοπίο στην Τοσκάνη της Ιταλίας.

Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν είναι καθόλου τυχαία τα σημεία που επέλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι για να στήνουν τα κονάκια τους. Τότε που δεν υπήρχαν ούτε σύνορα, ούτε οικόπεδα, ούτε τίτλοι ιδιοκτησίας και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν η αύρα, η ομορφιά και η εξυπηρέτηση του τόπου.

Εδώ πραγματικά ημερεύεις, ανοίγει η καρδιά σου. Οχι μόνο από αυτό καθαυτό το φυσικό περιβάλλον, αλλά και από τα καλοφτιαγμένα χωριά με τις λουλουδιασμένες αυλές: οι μπουκαμβίλιες δείχνουν να σκαρφαλώνουν παντού, δίνοντας μια φούξια νότα, ενώ οι τριανταφυλλιές σφύζουν από ανθούς κάθε χρώματος, ειδικά την περίοδο της άνοιξης.

Πάνω από όλα, ο Μυστράς είναι ένας φοβερός καστρότοπος, αφού οι μεσαιωνικές του οχυρώσεις διατηρούνται στο μεγαλύτερό τους μέρος, ενώ οι τρούλοι των εκκλησιών και τα χαλάσματα των σπιτιών ξεπροβάλλουν ανάμεσα στα κυπαρίσσια, τα οποία μοιάζουν να σπαθίζουν τον ουρανό. Πρόκειται άλλωστε για τον σημαντικότερο τουριστικό προορισμό της Σπάρτης, καθώς και για μία από τις σπουδαιότερες τοποθεσίες σε όλη την Πελοπόννησο.

Ξεκινήστε από ψηλά, όπου βρίσκονται και τα σημαντικότερα μνημεία: το οχυρωμένο Κάστρο στην κορυφή, η Πάνω και μετά η Κάτω Χώρα. Στην Πάνω είναι το φρούριο, τα παλάτια των Παλαιολόγων και η Αγία Σοφία και στην Κάτω διάφορες εκκλησίες με σπάνια αρχιτεκτονική. Υπολογίστε ότι η βόλτα στη μοναδική καστρόπολη θα σας πάρει 2 ώρες, αν θέλετε να τη γυρίσετε όλη, περνώντας και από τις δύο εκκλησίες τις οποίες περιλαμβάνει.

