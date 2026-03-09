Μυστράς: Η επιβλητική καστροπολιτεία

Μυστράς: Η επιβλητική καστροπολιτεία
09 Μαρ. 2026 17:16
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένας οδικός προορισμός που τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος.
Ο λόγος για τον Μυστρά που έχει μια ιδιαίτερη αύρα, η οποία γίνεται αντιληπτή προτού καν φτάσεις στην αρχαιολογική περιοχή, καθώς μαγεύεσαι από το γύρω τοπίο. Αυτό που επικρατεί στη νότια Πελοπόννησο, όταν αφήσεις πίσω τα ψηλά και άγρια βουνά της.
Βρισκόμαστε στις πλαγιές του Ταΰγετου, πλέον, στις ήρεμες γραμμές τους, στις κοιλάδες, στους λόφους και στους πράσινους ή χάλκινους χρωματισμούς τους, που τις κάνουν να μοιάζουν με τοπίο στην Τοσκάνη της Ιταλίας.

Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν είναι καθόλου τυχαία τα σημεία που επέλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι για να στήνουν τα κονάκια τους. Τότε που δεν υπήρχαν ούτε σύνορα, ούτε οικόπεδα, ούτε τίτλοι ιδιοκτησίας και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν η αύρα, η ομορφιά και η εξυπηρέτηση του τόπου.
Εδώ πραγματικά ημερεύεις, ανοίγει η καρδιά σου. Οχι μόνο από αυτό καθαυτό το φυσικό περιβάλλον, αλλά και από τα καλοφτιαγμένα χωριά με τις λουλουδιασμένες αυλές: οι μπουκαμβίλιες δείχνουν να σκαρφαλώνουν παντού, δίνοντας μια φούξια νότα, ενώ οι τριανταφυλλιές σφύζουν από ανθούς κάθε χρώματος, ειδικά την περίοδο της άνοιξης.

Πάνω από όλα, ο Μυστράς είναι ένας φοβερός καστρότοπος, αφού οι μεσαιωνικές του οχυρώσεις διατηρούνται στο μεγαλύτερό τους μέρος, ενώ οι τρούλοι των εκκλησιών και τα χαλάσματα των σπιτιών ξεπροβάλλουν ανάμεσα στα κυπαρίσσια, τα οποία μοιάζουν να σπαθίζουν τον ουρανό. Πρόκειται άλλωστε για τον σημαντικότερο τουριστικό προορισμό της Σπάρτης, καθώς και για μία από τις σπουδαιότερες τοποθεσίες σε όλη την Πελοπόννησο.

Ξεκινήστε από ψηλά, όπου βρίσκονται και τα σημαντικότερα μνημεία: το οχυρωμένο Κάστρο στην κορυφή, η Πάνω και μετά η Κάτω Χώρα. Στην Πάνω είναι το φρούριο, τα παλάτια των Παλαιολόγων και η Αγία Σοφία και στην Κάτω διάφορες εκκλησίες με σπάνια αρχιτεκτονική. Υπολογίστε ότι η βόλτα στη μοναδική καστρόπολη θα σας πάρει 2 ώρες, αν θέλετε να τη γυρίσετε όλη, περνώντας και από τις δύο εκκλησίες τις οποίες περιλαμβάνει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:18 Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχεται ο Δένδιας
17:16 Μυστράς: Η επιβλητική καστροπολιτεία
17:12 Τον λήστεψαν, τον ξυλοκόπησαν και του πήραν το διαβατήριο!
17:08 ΠΑΟΚ: Κλείνει εντός εβδομάδας η συμφωνία για το Καυτανζόγλειο
17:00 Πάτρα – Καταγγελία Γονέων για Ειδικό Σχολείο Αυτισμού: «Προστατεύστε τα παιδιά μας»
16:52 Ενίσχυση του ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις γιατρών και μέτρα στήριξης νοσοκομείων – Προκήρυξη σε 20 μέρες
16:44 Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος που ανάγκαζε 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο
16:36 Κομισιόν: Η Ευρώπη ασφαλής στον εφοδιασμό ενέργειας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:31 Γιώργος Χρονάς: «Οι λέξεις είναι δωρεάν, αλλά είναι και ακριβές» – Μια βραδιά στην Πάτρα για την αυτοβιογραφία και την ποίησή του
16:28 Κάποια φωτεινά παραδείγματα
16:20 Νέα στοιχεία για απόπειρες δολοφονίας Τραμπ με εμπλοκή Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης στρατολογούσαν «ομάδες θανάτου»
16:12 Καταγγελίες στα social media για εκφοβισμό μετά τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
16:04 Πάτρα – Ανάπλαση Κάτω Πόλης: Ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος της Κανάρη – Ποια τα επόμενα μέτωπα
15:56 Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη»
15:48 Αίτημα του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για παράταση αδειών σεισμόπληκτων κτιρίων
15:40 Στρατηγική πυξίδα με καθαρές γραμμές και εθνική ευθύνη
15:27 Προειδοποίηση Μητσοτάκη για ασύμμετρες απειλές λόγω πολέμου – Τι είπε ο Μακρόν και ο Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή στην Πάφο
15:24 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση με απώλειες 1,5% για τον Γενικό Δείκτη
15:23 Θοδωρής Νικολάου: «Δεν νοείται ερμηνεία χωρίς τεχνική και συναίσθημα» – Ο Πατρινός ερμηνευτής μιλά για την «Ζωή εκτός οθόνης»
15:16 Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου λόγω ιρανικών επιθέσεων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ