Μυστράς: Πήγε ν' ανάψει το τζάκι με...βενζίνη και φούντωσαν όλα!

Σε σοβαρή κατάσταση και με βαριά εγκαύματα νοσηλεύεται μεσήλικας άνδρας στο νοσοκομείο της Σπάρτης, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στη μονοκατοικία που διαμένει στην περιοχή του Μυστρά Λακωνίας.

Σύμφωνα με το lakonikos.gr, η ώρα ήταν περίπου 11 το πρωί όταν ένας μεσήλικας άνδρας, φέρεται να επιχείρησε να ανάψει φωτιά ρίχνοντας βενζίνη σε σόμπα ή τζάκι, προκαλώντας άθελά του ανάφλεξη.

Σημειώθηκε μικρο-έκρηξη και η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα από το ισόγειο στον επάνω όροφο του πέτρινου οικήματος, με συνέπεια να φουντώσει το πάτωμα και να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο εσωτερικό της κατοικίας.

Ο άτυχος άνδρας υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Σπάρτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι την ώρα του συμβάντος, ο παθών που είναι μόνιμος κάτοικος Μυστρά ήταν μόνος του στο σπίτι.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας τον κίνδυνο εξάπλωσης σε γειτονικά σπίτια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

