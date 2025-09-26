MyStreet: Γιατί η Πάτρα βρίσκεται εκτός της εφαρμογής – Ποιες άλλες μεγάλες πόλεις δεν έχουν δώσει στοιχεία

Περισσότεροι από 33.000 Ελληνες έχουν ήδη κατεβάσει στο κινητό τους τηλέφωνο το MyStreet, την εφαρμογή που έκανε επίσημο ντεμπούτο στα τέλη Ιουλίου και φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει την καθημερινότητα των πόλεων. Μέσα από την πλατφόρμα, οι πολίτες μπορούν να εντοπίζουν τραπεζοκαθίσματα, απινιδωτές, φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ακόμη και καταφύγια.

Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης, ωστόσο, προϋποθέτει και τη συνεργασία των δήμων, οι οποίοι καλούνται να «ανεβάσουν» τα σχετικά στοιχεία. Κάποιοι, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και τα Τρίκαλα, έχουν ήδη κινηθεί ταχύτατα. Αλλοι, ανάμεσά τους η Πάτρα, ο Πειραιάς και το Ηράκλειο δεν έχουν καταχωρίσει ακόμη κανένα δεδομένο.

Στην Πάτρα, όπως και στους υπόλοιπους δήμους της Αχαΐας, η εφαρμογή παραμένει κενή, προκαλώντας ερωτήματα. Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης Διονύσης Πλέσσας παραδέχεται την καθυστέρηση, την αποδίδει όμως κυρίως στην έλλειψη προσωπικού ενώ αναφέρει:

«Οι κοινόχρηστοι χώροι ανήκουν στους πολίτες και πάνω σε αυτούς, με όρους και προϋποθέσεις, μπορούν να αναπτύσσονται επαγγελματικές δραστηριότητες. Ο Δήμος Πατρέων σε αυτά τα πλαίσια χορηγεί άδειες κάθε χρόνο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους αυτού, τηρουμένων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων και της προσβασιμότητας πολιτών, πολιτών ΑΜεΑ καθώς και της ύπαρξης του απαιτούμενου ελεύθερου χώρου για ανεμπόδιστη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικά, ΕΚΑΒ) σεβόμενος τα δικαιώματα των πολιτών όπως και των επαγγελματιών. Για εμάς το ζήτημα δεν είναι η ύπαρξη ενός ψηφιακού καταγγελτικού μηχανισμού της κυβέρνησης, αλλά η ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό ώστε να γίνονται οι έλεγχοι αυτεπάγγελτα».

Ο κ. Πλέσσας διευκρινίζει ότι για να ανέβουν στοιχεία στο MyStreet, οι υπάλληλοι πρέπει να πιστοποιηθούν και να αφιερώσουν χρόνο που αφαιρείται από άλλες κρίσιμες αρμοδιότητες, όπως ο έλεγχος στάθμευσης, τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, η καθαριότητα ή οι λαϊκές αγορές. «οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να λάβουν τους κωδικούς ως πιστοποιημένοι χρήστες για ανάρτηση των αδειών ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων , όπου το επόμενο στάδιο απαιτεί και προσωπικό ή εγκατάλειψη άλλων σημαντικών δραστηριοτήτων από τους υπαλλήλους για το MyStreet» τόνισε και συνέχισε:

«Σήμερα ο Δήμος Πατρέων έχει 577 λιγότερους υπαλλήλους από το 2011, λόγω των συνεχόμενων απαγορεύσεων προσλήψεων. Η φιλοσοφία μας είναι ότι οι έλεγχοι και οι παραχωρήσεις πρέπει να γίνονται με το απαραίτητο προσωπικό. Γι’ αυτό το κυρίαρχο θέμα δεν είναι το MyStreet, αλλά οι προσλήψεις» τονίζει χαρακτηριστικά.

Παρά τη δέσμευση ότι η Πάτρα θα ενταχθεί τελικά στο MyStreet, ο αντιδήμαρχος δεν προσδιορίζει χρονικό ορίζοντα. Ετσι, οι δημότες θα χρειαστεί να περιμένουν την ώρα που σε άλλες πόλεις η εφαρμογή έχει ήδη μπει στην καθημερινή τους ζωή.

Οι πρωταθλητές και οι απόντες

Η επιτυχία της εφαρμογής, όμως, εξαρτάται από την ενεργοποίηση των δήμων, που είναι υπεύθυνοι για την ανάρτηση των στοιχείων. Στην πράξη, η εικόνα είναι αντιφατική.

Οι Δήμοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης βρίσκονται πλήρως εντός συστήματος, έχοντας δημοσιεύσει χιλιάδες παραχωρήσεις. Ακολουθούν οι Τρικάλων, Βόλου, Κω και Πάρου, που επίσης έχουν δώσει σημαντικά δεδομένα που ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες. Στη Δυτική Ελλάδα, στοιχεία έχουν καταχωρήσει μόνο οι Δήμοι Αγρινίου (84 καταχωρίσεις) και Μεσολογγίου (79).

Στον αντίποδα, μεγάλοι δήμοι της χώρας εμφανίζονται χωρίς καμία ή ελάχιστη δραστηριότητα. Ανάμεσά τους οι Πειραιάς, Ηράκλειο, Χανιά, Ιωάννινα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, αλλά και η Πάτρα μαζί με τους υπόλοιπους δήμους της Αχαΐας. Αντίστοιχη απουσία παρατηρείται στη Μύκονο και στο Γαλάτσι, όπου δεν έχει ανέβει ακόμη ούτε μία παραχώρηση.

Μέχρι στιγμής, 107 δήμοι έχουν εισαγάγει δεδομένα στην εφαρμογή, με τις συνολικές καταχωρίσεις να ανέρχονται σε 8.097. Από αυτές, 7.527 είναι δημοσιευμένες και ορατές στους πολίτες, ενώ έχουν ήδη κατατεθεί 5.417 αναφορές από χρήστες. Οι περισσότερες (4.887) παραμένουν σε εκκρεμότητα, γεγονός που αναδεικνύει το πρόβλημα της έλλειψης ελεγκτικών μηχανισμών στους ΟΤΑ.

Η φιλοσοφία του MyStreet είναι να καταστήσει τον δημόσιο χώρο προσβάσιμο σε όλους – γονείς με καροτσάκια, ανθρώπους με αναπηρία, παιδιά. Ομως, η άνιση συμμετοχή των δήμων αποκαλύπτει μεγάλες διαφοροποιήσεις στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την υποχρέωση διαφάνειας. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, τα στοιχεία υπάρχουν αλλά παραμένουν «αόρατα», αφού δεν έχουν δημοσιευτεί για το κοινό.

Ετσι, το MyStreet αναδεικνύεται σε έναν καθρέφτη των δήμων: όπου υπάρχει πολιτική βούληση και οργανωμένες υπηρεσίες, ο πολίτης αποκτά ισχυρό εργαλείο ελέγχου. Όπου υπάρχουν καθυστερήσεις ή απροθυμία, η εφαρμογή μένει κενή, αποτυπώνοντας την αδυναμία της τοπικής αυτοδιοίκησης να διαχειριστεί τον δημόσιο χώρο με διαφάνεια.

