N. Κουτρομάνος: «Υπολογίζω πολύ την Παναχαϊκή»

Στον ΣΚΑΪ Πάτρας και στην εκπομπή «Οι δύο θάβουν καλύτερα» μίλησε ο Νώντας Κουτρομάνος.

Ο προπονητής του ΠΑΣ Πύργος αναφέρθηκε στο Κυριακάτικο παιχνίδι με την Παναχαϊκή, τονίζοντας ότι υπολογίζει τους «κοκκινόμαυρους» παρά το νεανικό τους ρόστερ, ενώ παράλληλα μίλησε για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής και γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μεταξύ άλλων τόνισε:

– «Τα ρόστερ παίζουν ρόλο, αλλά τελικά όλα εξαρτώνται από το τι κάνεις μέσα στο γήπεδο. Εχω παρακολουθήσει την Παναχαϊκή, την υπολογίζω και δεν υποτιμώ κανέναν αντίπαλο. Αυτό μου έχει διδάξει η μέχρι στιγμής εμπειρία μου. Κάθε παιχνίδι έχει ιδιαιτερότητες και όλες οι ομάδες δημιουργούν προβλήματα».

– «Ο Πύργος δημιουργεί κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ομάδα που κυνηγάει ανόδους. Δεν είναι μόνο το μπάτζετ. Εχει γίνει επένδυση στο προπονητικό κέντρο, υπάρχουν άψογες εγκαταστάσεις, κάτι που βοηθάει έναν προπονητή να εργαστεί απρόσκοπτα».

– «Προσπάθησα να βάλω κάποια νέα στοιχεία στην ομάδα, όπως το ροτέισον. Υπολογίζουμε όλους τους παίκτες για να μπορέσουμε να έχουμε διάρκεια. Δεν μπορεί να βγει μια χρονιά με 11 και 12 παίκτες».

– «Ο 4ος Ομιλος είναι πολύ δύσκολος. Δεν θα ξεχωρίσω ομάδες. Ολοι λένε για εμάς, τη Ζάκυνθο, τον Παναιγιάλειο και τη Θύελλα. Εγώ βλέπω το Λουτράκι να έχει κάνει το 2/2, την Κόρινθο να είναι ανταγωνιστική, την Παναχαϊκή επίσης. Ολες οι ομάδες είναι δυνατές».

– «Υπάρχουν ικανοί Ελληνες προπονητές. Πρέπει να τους δείξουν πίστη και εμπιστοσύνη, αλλά δεν είναι εύκολο. Πέρυσι, ο πρόεδρος του Πανιωνίου, ο κ. Ρούπτσος μού εδειξε εμπιστοσύνη και ανέλαβα την ομάδα μετά την αποχώρηση του κ. Νικοπολίδη. Ολα εξαρτώνται από την όρεξη και την πίστη που έχεις να δείξεις στο γήπεδο αυτό που δουλεύεις. Εύχομαι στο μέλλον να δούμε περισσότερους Ελληνες προπονητές σε επαγγελματικές ομάδες».

– «Είμαστε τυχεροί που υπάρχουν στη χώρα μας σπουδαίοι προπονητές, όπως οι κύριοι Μεντιλίμπαρ, Νίκολιτς, Λουτσέσκου, Αλμέιδα πέρυσι, ο Κόντης τώρα στον Παναθηναϊκό. Μας δίνουν τροφή και ερεθίσματα για να βελτιωθούμε και να εξελιχθούμε».

– «Τα τελευταία χρόνια όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν κάνει μεγάλη επένδυση στα νέα παιδιά, όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, τώρα η ΑΕΚ. Είναι χαρά μας να βλέπουμε νεαρούς Ελληνες να αγωνίζονται και να έχουν την εμπιστοσύνη των προπονητών τους. Στη χώρα μας υπάρχει άφθονο ταλέντο».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



