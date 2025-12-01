Ν. Πλέας στον Peloponnisos: «Στην Πάτρα έρχεται το Πανελλήνιο πρωτάθλημα»»

Ο προπονητής πυγμαχίας της Παναχαϊκής Νίκος Πλέας μιλώντας σήμερα στον Peloponnisos FM 103.9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» αναφέρθηκε στην πρόσφατη διάκριση της Αντωνίας Γιαννακόπουλου με το ασημένιο πρωτάθλημα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23.

Μιλώντας έδωσε και είδηση ότι το πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών Elite θα γίνει στην Πάτρα, το διάστημα 18-22 Δεκεμβρίου.

Επίσης, χθες το απόγευμα ο Νίκος Πλέας, μαζί με τον γιο του Γιώργο Πλέα, αναχώρησαν για το Ντουμπάι, όπου σήμερα ξεκινά το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών μαζί με τον Δημήτρη Νικολάου του Τόφαλου.

