«Να δώσουμε τη μάχη για να δικαιωθούν τα παιδιά μας, όχι για ένα κόμμα», η μητέρα της αδικοχαμένης Κλαούντια για την Καρυστιανού

Η Άλμα Λάτα, μητέρα της 20χρονης Κλαούντια, εξέφρασε τη διαφωνία της σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού τονίζοντας πως τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, προτεραιότητα παραμένει η δικαίωση των θυμάτων μέσα από τα δικαστήρια.

«Είναι λυπηρό ότι πλησιάζουν τρία χρόνια και κανείς δεν είναι στη φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως ακόμη και πρόσωπα που φέρουν ευθύνες παραμένουν ελεύθερα. Όπως τόνισε, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης έχει μετατοπιστεί, ενώ θεωρεί το επίκεντρο θα έπρεπε να είναι η δικαίωση για τα παιδιά που χάθηκαν.

Η ίδια υπογράμμισε ότι ως μάνα αισθάνεται το ίδιο με την Καρυστιανού, ωστόσο εκτίμησε πως η παρούσα στιγμή δεν είναι κατάλληλη για πολιτικές πρωτοβουλίες. «Πρέπει να δώσουμε σκληρό αγώνα στα δικαστήρια. Η ανάκριση, όπως λέει και η Μαρία, δεν έγινε σωστά και αυτό πρέπει να το παλέψουμε νομικά», σημείωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε τον φόβο ότι μια πολιτική κίνηση μπορεί να αξιοποιηθεί από τρίτους. «Με αυτή την επιλογή, μόνο αυτοί που θέλουν να βολευτούν πίσω από τον πόνο της και αυτοί που θέλουν να μας διαλύσουν θα ωφεληθούν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Μαρία θα δεχθεί πιέσεις και επιθέσεις και πως πρέπει να δώσει σκληρό αγώνα μαζί με τους υπόλοιπους γονείς στα δικαστήρια.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν θα στήριζε ένα κόμμα που θα βασιζόταν αποκλειστικά στον πόνο των συγγενών. «Ο κόσμος ψηφίζει για την καθημερινότητά του, για την παιδεία, τον αγροτικό τομέα, τα προβλήματά του. Για να μπεις στην πολιτική πρέπει να έχεις άποψη για όλα, όχι μόνο για τα Τέμπη», ανέφερε, καταλήγοντας πως «αυτή τη στιγμή, όλος ο χρόνος και η ενέργεια της πρέπει να δοθούν στη δικαστική μάχη για να δικαιωθούν τα παιδιά μας και όχι να ασχοληθεί με τον ποίους θα έχει δίπλα της και που θα βάλει στο κόμμα».

Υπενθυμίζεται, ότι η Κλαούντια Λάτα είχε γεννηθεί στη Λάρισα, ενώ είχε πάρει την ελληνική υπηκοότητα.

Άριστη μαθήτρια, σπούδαζε Ιατρική στα ΣΣΑΣ. Στο μοιραίο τρένο των Τεμπών βρέθηκε επιστρέφοντας στη σχολή της από την Πάτρα, όπου είχε πάει για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



