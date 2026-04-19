Να γιατί το παιχνίδι Προμηθέας-Ηρακλής θα κρίνει τα πάντα!

Αν ο Προμηθέας επιβληθεί επί του Ηρακλή στο μεταξύ τους παιχνίδι το Σάββατο στις 18.15, δημιουργούνται πολλαπλές ισοβαθμίες, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει ακόμη και ο Πανιώνιος, καθώς είναι η μόνη ομάδα που έχει δύο ακόμη παιχνίδια να δώσει μαζί με αυτό απέναντι στην ΑΕΚ (19/4, 16:00) για την τρέχουσα αγωνιστική.

Πώς γίνεται όμως μία ενδεχόμενη νίκη της ομάδας της Πάτρας να στέλνει, υπό προϋποθέσεις τον Κολοσσό στα playoffs, αντί για την ίδια;

Ας δούμε όλα τα πιθανά σενάρια – ακόμη και τα πιο τρελά – της μάχης για τα playoffs.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής

Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson 92-88

Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου 108-93

Καρδίτσα – Προμηθέας 95-79

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76

Ολυμπιακός – Άρης Betsson (19/4, 13:00)

Πανιώνιος – ΑΕΚ (19/4, 16:00)

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Άρης Betsson – Πανιώνιος (25/4, 18:15)

ΠΑΟΚ – Μαρούσι (25/4, 18:15)

Κολοσσός – Καρδίτσα (25/4, 18:15)

Προμηθέας – Ηρακλής (25/4, 18:15)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (25/4, 18:15)

Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson (26/4, 16:00)

Κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων τα κριτήρια είναι τα εξής:

Νίκες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις

Διαφορά πόντων στις μεταξύ τους αναμετρήσεις

Καλύτερη επίθεση συνολικά στο πρωτάθλημα (όχι μόνο στις μεταξύ τους αναμετρήσεις)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τριών, ή παραπάνω ομάδων τα κριτήρια είναι τα εξής:

Βαθμοί στους αγώνες μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν

Διαφορά πόντων μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν

Καλύτερη επίθεση μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν

Τα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια

Ηρακλής – Προμηθέας 90-79

Προμηθέας – Ηρακλής (25/4, 18:15)

Ηρακλής – Καρδίτσα 93-73

Καρδίτσα – Ηρακλής 80-87

Ηρακλής – Κολοσσός 86-71

Κολοσσός – Ηρακλής 98-85

Ηρακλής – Πανιώνιος 80-66

Πανιώνιος – Ηρακλής 103-77

Προμηθέας – Καρδίτσα 91-62

Καρδίτσα – Προμηθέας 95-79

Προμηθέας – Πανιώνιος 87-91

Πανιώνιος – Προμηθέας 95-101

Προμηθέας – Κολοσσός 76-98

Κολοσσός – Προμηθέας 81-89

Κολοσσός – Πανιώνιος 78-76

Πανιώνιος – Κολοσσός 73-62

Πανιώνιος – Καρδίτσα 107-105

Καρδίτσα – Πανιώνιος 85-72

Η μάχη για την όγδοη θέση έχει αρκετούς μνηστήρες, αφού πέντε ομάδες μπορούν μαθηματικά να φτάσουν τις οκτώ νίκες που έχει αυτήν τη στιγμή ο Ηρακλής. Βέβαια αφού ο Κολοσσός και η Καρδίτσα αναμετρώνται μεταξύ τους στην τελευταία αγωνιστική δεν μπορούν και οι πέντε ομάδες να ισοβαθμήσουν. Ασφαλώς σε περίπτωση που ο Ηρακλής επικρατήσει του Προμηθέα στην Πάτρα, η 8η θέση θα είναι δική του.

Η μόνη περίπτωση τετραπλής ισοβαθμίας καθορίζεται από τον Πανιώνιο και το αν θα καταφέρει στις δύο πολύ δύσκολες αναμετρήσεις που έχει μπροστά του (ΑΕΚ εντός και Άρη Betsson εκτός) να κάνει το απόλυτο.

Επιπλέον δεν υπάρχει σενάριο ούτε διπλής ισοβαθμίας, καθώς για να προκύψουν εξαρχής ισοβαθμίες λαμβάνεται ως δεδομένο το σενάριο της νίκης του Προμηθέα επί το Ηρακλή και οπωσδήποτε είτε ο Κολοσσός, είτε η Καρδίτσα θα φτάσει στις οκτώ νίκες.

Επομένως σε οποιοδήποτε άλλο σενάριο προκύπτουν μόνο τριπλές ισοβαθμίες.

Όλα τα σενάρια στις πιθανές ισοβαθμίες:

Σημειώνεται πως αφού εκκρεμεί η αναμέτρηση Ηρακλής – Προμηθέας σε κάθε σενάριο θα μελετάται η διαφορά με την οποία πρέπει να επικρατήσει η ομάδα της Πάτρας, ώστε να επέλθει αλλαγή στην ισοβαθμία.

Τετραπλή ισοβαθμία (Ηρακλής, Προμηθέας, Κολοσσός, Πανιώνιος)

*Ο Προμηθέας επικρατεί του Ηρακλή, ο Κολοσσός της Καρδίτσας, ενώ ο Πανιώνιος κάνει το 2 στα 2.

Πανιώνιος (3-3) (+23)

Ηρακλής (3-3) (+11)

Κολοσσός (3-3) (+5)

Προμηθέας (3-3) (-27)

Σε αυτό το ενδεχόμενο ο Πανιώνιος παίρνει την 8η θέση, εκτός αν ο Προμηθέας επικρατήσει με 50 πόντους του Ηρακλή.

Τετραπλή ισοβαθμία (Ηρακλής, Προμηθέας, Καρδίτσα, Πανιώνιος)

*Ο Προμηθέας επικρατεί του Ηρακλή, η Καρδίτσα του Κολοσσού, ενώ ο Πανιώνιος κάνει το 2 στα 2.

Ηρακλής (4-2)

Προμηθέας (3-3)

Πανιώνιος (3-3)

Καρδίτσα (2-4)

Ο Ηρακλής έχει 2-0 απέναντι στην Καρδίτσα και σε οποιαδήποτε ισοβαθμία συμμετέχουν οι Θεσσαλοί έχει πλεονέκτημα χωρίς να έχουν σημασία οι πόντοι σε περίπτωση ήττας από τον Προμηθέα.

Τριπλή ισοβαθμία (Ηρακλής, Προμηθέας, Κολοσσός)

*Ο Προμηθέας επικρατεί του Ηρακλή, ο Κολοσσός της Καρδίτσας, ενώ ο Πανιώνιος δεν κάνει το 2 στα 2.

Ηρακλής (2-2) (+13)

Κολοσσός (2-2) (+12)

Προμηθέας (2-2) (-25)

Σε αυτό το ενδεχόμενο αν ο Προμηθέας επικρατήσει με 2 έως 37 πόντους του Ηρακλή, τότε την 8η θέση παίρνει ο Κολοσσός, ενώ οι Πατρινοί θα χρειάζονται +38 απέναντι στον Γηραιό για να μπουν στα playoffs.

Τριπλή ισοβαθμία (Ηρακλής, Προμηθέας, Καρδίτσα)

*Ο Προμηθέας επικρατεί του Ηρακλή, η Καρδίτσα του Κολοσσού, ενώ ο Πανιώνιος δεν κάνει το 2 στα 2.

Ηρακλής (3-1)

Προμηθέας (2-2)

Καρδίτσα (1-3)

Υπάρχει σενάριο υποβιβασμού για τον Προμηθέα;

Ναι, αν χάσει από τον Ηρακλή στην Πάτρα, ο Πανιώνιος κάνει το… 1/2 και αν κερδίσουν ταυτόχρονα το Μαρούσι στην Πυλαία και η Καρδίτσα στη Ρόδο.

