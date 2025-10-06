«Να καθιερωθούμε, δείξαμε χαρακτήρα»!

Ο Κώστας Ρουμελιώτης για τον στόχο της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου και τη νίκη στην πρεμιέρα επί του Ηλυσιακού

06 Οκτ. 2025 18:30
Pelop News

«Οι πρεμιέρες πάντα είναι πολύ δύσκολες και ειδικά όταν αγωνίζεσαι στην έδρα σου». Αυτά τόνισε στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ στην 1η αγωνιστικής της National League 1 με τον Ηλυσιακό ο προπονητής της ομάδας της Πάτρας, Κώστας Ρουμελιώτης και πρόσθεσε:

«Αντιμετωπίσαμε μία ομάδα που αγωνίστηκε πολύ καλά και της επιτρέψαμε στο α’ μέρος με τη λάθος άμυνα που παίξαμε και τη βιασύνη μας στην επίθεση να μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Πήραν ανοιχτά σουτ και σκόραραν εύκολους πόντους επιβάλλοντας τον ρυθμό τους. Στο δεύτερο ημίχρονο αντιδράσαμε και δείξαμε χαρακτήρα.

Ξεκινήσαμε δυνατά ελέγχαμε το παιχνίδι και θα μπορούσαμε να νικήσουμε με μεγαλύτερη διαφορά. Το φετινό πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο και η κατηγορία δεν έχει καμία σχέση με τη National League 2, στην οποία αγωνιζόμασταν πέρυσι. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί και προσγειωμένοι. Ο στόχος είναι να καθιερωθούμε και να είμαστε και τoυ χρόνου στη National League 1. Για να το πετύχουμε πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά».
