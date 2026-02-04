«Να με περάσουν για φλώρο; Δεν υπάρχει περίπτωση»: ο διάλογος Πολάκη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή

Ένα στιγμιότυπο με έντονο πολιτικό χρώμα καταγράφηκε στην Ολομέλεια της Βουλή των Ελλήνων, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην παρουσία του ανεξάρτητου βουλευτή, προερχόμενου από τους «Σπαρτιάτες», Κώστα Φλώρου, στα έδρανα της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δείχνοντας προς την κατεύθυνσή του, είπε χαρακτηριστικά: «Να εκεί, κοιτάξτε πού κάθεται», καλώντας παράλληλα τον Παύλος Πολάκης να καθίσει στο έδρανό του, ώστε να μη δημιουργηθεί παρεξήγηση ως προς το ποιον υποδεικνύει.

Η παρατήρηση αυτή προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φώναξε από τα έδρανα:

«Να με περάσουν εμένα για φλώρο; Δεν υπάρχει περίπτωση».

Το περιστατικό δεν είχε περαιτέρω συνέχεια, ωστόσο προσέθεσε ακόμη μία στιγμή έντασης στο ήδη φορτισμένο κλίμα της συνεδρίασης.

