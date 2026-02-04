«Να με περάσουν για φλώρο; Δεν υπάρχει περίπτωση»: ο διάλογος Πολάκη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή
Ένα σύντομο αλλά χαρακτηριστικό στιγμιότυπο έντασης σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με τον Παύλο Πολάκη να παρεμβαίνει αυθόρμητα σε τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας αντιδράσεις και σχόλια.
Ένα στιγμιότυπο με έντονο πολιτικό χρώμα καταγράφηκε στην Ολομέλεια της Βουλή των Ελλήνων, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας.
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην παρουσία του ανεξάρτητου βουλευτή, προερχόμενου από τους «Σπαρτιάτες», Κώστα Φλώρου, στα έδρανα της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δείχνοντας προς την κατεύθυνσή του, είπε χαρακτηριστικά: «Να εκεί, κοιτάξτε πού κάθεται», καλώντας παράλληλα τον Παύλος Πολάκης να καθίσει στο έδρανό του, ώστε να μη δημιουργηθεί παρεξήγηση ως προς το ποιον υποδεικνύει.
Η παρατήρηση αυτή προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φώναξε από τα έδρανα:
«Να με περάσουν εμένα για φλώρο; Δεν υπάρχει περίπτωση».
Το περιστατικό δεν είχε περαιτέρω συνέχεια, ωστόσο προσέθεσε ακόμη μία στιγμή έντασης στο ήδη φορτισμένο κλίμα της συνεδρίασης.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News