«Να παύσει το καθεστώς αδιαφορίας», η θέση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Φορέων και Κατοίκων Διακοπτού για τον Οδοντωτό

Η διατήρηση και λειτουργία του Οδοντωτού τελικά, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και απόφασης που βαρύνει την κυβέρνηση, η οποία έχει και την πολιτική ευθύνη»

03 Μαρ. 2026 21:42
Pelop News

Από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Κατοίκων Διακοπτού για τον Οδοντωτό εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση:

«Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/2 στο Διακοπτό, η συγκέντρωση που είχε καλέσει η Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τα προβλήματα του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου Διακοπτού – Καλαβρύτων.

Παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαίμης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιωτόπουλος (μήνυμα συμπαράστασης έστειλε η βουλευτής της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ κ. Αναγνωστοπούλου), ο Δήμαρχος Αιγιάλειας κ. Ανδριόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων κ. Τζόβολος, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι.

Από την συζήτηση που έγινε, προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

– Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Οδοντωτού και το ξεπέρασμα όλων των προβλημάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα, απαιτείται να παύσει το καθεστώς αδιαφορίας που επικρατεί με την άμεση λήψη, χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων

● Στα ορεινά πρανή του Βουραικού Ποταμού (ορεινή κοίτη), από την Δασική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος

● στην πεδινή κοίτη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

● στην σωστή συντήρηση και λειτουργία του τροχαίου υλικού (αμαξοστοιχίες), με την ενίσχυση του προσωπικού και των μέσων στο μηχανοστάσιο του Διακοπτού από την HELLENIC TRAIN ώστε τα δρομολόγια να επανέλθουν στα εξι (6) την ημέρα

● στην σωστή και επιμελή συντήρηση των σιδηροτροχιών από τους ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (πρώην ΟΣΕ).

– Ο συντονισμός όλων αυτών των αρμόδιων και η άμεση ενεργοποίησή τους, η διατήρηση και λειτουργία του Οδοντωτού τελικά, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και απόφασης που βαρύνει την κυβέρνηση, η οποία έχει και την πολιτική ευθύνη.

– Για την διατήρηση και την λειτουργία του Οδοντωτού, απαιτείται η δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου κατοίκων, φορέων, Δήμων, που θα διεκδικεί σταθερά και μαχητικά τα παραπάνω, απ’ όλους τους υπεύθυνους, από την κυβέρνηση, τους αρμόδιους Υπουργούς και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

– Μόνη εγγύηση για την υλοποίηση όλων αυτών, είναι ο συντονισμός και η συνέχιση και η κλιμάκωση της κινητοποίησης κατοίκων και φορέων, ακόμα

– ανάλογα με την στάση των αρμόδιων- και με τις πιο ανεβασμένες μορφές πάλης (ανοιχτές συγκεντρώσεις. κλείσιμο δρόμων)».

