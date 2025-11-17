Ναύπακτος: Αίσιο τέλος για νεαρό αγνοούμενο, που εντοπίστηκε

Αίσιο τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό 31χρονου αγνοούμενου από τη Ναύπακτο.

Ο άνδρας σύμφωνα με τις πληροφορίες εντοπίστηκε καλά στην υγεία του στον Πύργο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από τις 13/11/2025. Για την εξαφάνιση του είχε εκδοθεί silver alert.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν με ασφάλεια και φρόντισαν να βεβαιωθούν ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Οι συνθήκες της απομάκρυνσής του παραμένουν υπό διερεύνηση.

