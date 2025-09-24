Ναύπακτος: Άνδρας έκλεψε 10 «ΣΚΡΑΤΣ» από πρακτορείο ΟΠΑΠ – Τον έπιασαν όταν προσπάθησε να πληρωθεί

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος αφαίρεσε από πρακτορείο ΟΠΑΠ δέκα λαχνούς τύπου «ξυστό» συνολικής αξίας 100 ευρώ και στη συνέχεια αποπειράθηκε να εξαργυρώσει τα κέρδη σε άλλο πρακτορείο της περιοχής.

Η πράξη του έγινε άμεσα αντιληπτή και ο άνδρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

