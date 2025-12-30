Ναύπακτος: Διαθήκες, Γκότσης και «φούσκα» – Τι συνέβη με τους ηλικιωμένους που κάηκαν στο σπίτι τους

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA επανεξετάζονται από τις Αρχές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγαν από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2024 στη Ναύπακτο ένας 84χρονος και 89χρονη αδελφή του.

Ο θάνατος τότε είχε αποδοθεί σε απανθράκωση των δύο υπερηλίκων, μετά από φωτιά που είχε βάλει άθελά του ο 84χρονος. Ωστόσο, τους επόμενους μήνες εμφανίστηκαν 5 διαθήκες (!) από συγγενείς και μάλιστα η μία αναιρούσε ουσιαστικά την άλλη, γεγονός που κίνησε την υποψία των Αρχών και ήδη έχει πάρει άλλη τροπή αυτή η αινιγματική υπόθεση. Σημειωτέον ότι σε μία από τις διαθήκες τα δύο αδέλφια φέρονται να έχουν αφήσει όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία στη γυναίκα που είχε αναλάβει τη φροντίδα τους και ήταν η πρώτη που βρήκε απανθρακωμένα τα πτώματά τους.

Ο ΓΚΟΤΣΗΣ

Στη βάση των ανωτέρω στοιχείων εκφράστηκε προβληματισμός για το γεγονός ότι η νεκροψία-νεκροτομή είχε γίνει από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας, που έχει χαρακτηρισθεί «αμαρτωλή» για τις πολύκροτες υποθέσεις Πισπιρίγκου – Μουρτζούκου. Μάλιστα, ο φάκελος της υπόθεσης ήδη βρίσκεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης και θα διερευνηθεί εκ νέου.

Σημειωτέον, ότι τις νεκροψίες των δύο αδελφών διενήργησε ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης, που έχει τεθεί σε αργία για την υπόθεση Μουρτζούκου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι «βρέθηκε παπάς κι ας θάψει… πέντε-έξι φορές τον Γκότση». Διότι πολύ απλά δεν είναι στην προκείμενη υπόθεση αρμοδιότητα του ιατροδικαστή να αποφανθεί αν δολοφονήθηκαν τα δύο αδέλφια. Ο Ανδρ. Γκότσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Π», διαπίστωσε εκτεταμένα εγκαύματα, δύο άτομα στα όρια της απανθράκωσης και τον 84χρονο να έχει λάβει ηρεμιστικά χάπια.

Ολες δε οι διαπιστώσεις του εμπεριέχονται στην ιατροδικαστική έκθεσή του.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Το πώς μπήκε η φωτιά, ποιο ήταν το πόρισμα της αυτοψίας, αλλά και ποιο το προανακριτικό υλικό, είναι ευθύνη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συνεπώς, αν κάτι «διέφυγε» στη διερεύνηση της υπόθεσης, που ίσως έδινε άλλη τροπή στις έρευνες, δεν αφορά τον ιατροδικαστή.

Εξάλλου, επειδή βολεύει, είναι εξόφθαλμα άδικο να αποδίδονται πιθανές αμέλειες ή αστοχίες άλλων υπηρεσιών στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας και να χαρακτηρίζεται στο διηνεκές «αμαρτωλή», ενώ διατυμπανίζεται ότι έχει αναδιοργανωθεί και λειτουργεί πλέον εύρυθμα.

Ή μήπως δεν έχουν έτσι τα πράγματα;

«ΦΟΥΣΚΑ»

Πάντως, με βάση το ρεπορτάζ των τελευταίων γιορτινών ημερών, μάλλον ισχύει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια επικοινωνιακή «φούσκα».

Χθες, πρώτη εργάσιμη μέρα μετά τα Χριστούγεννα βρίσκονταν σε… αναμονή πέντε σοροί για νεκροψία και νεκροτομή. Υπήρχε μεν διαθέσιμος ένας ιατροδικαστής (πριν 7-8 μήνες διέθετε τέσσερις η υπηρεσία της Πάτρας…), όχι όμως και νεκροτόμοι. Η μία νεκροτόμος βρισκόταν με άδεια, ενώ του έτερου (που είχε «αποσπασθεί» από γραφείο τελετών της πόλης), έληξε η δίμηνη σύμβαση. Δεν λες, δηλαδή, για την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση ότι έχει αναδιοργανωθεί…

