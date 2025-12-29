Ναύπακτος: Επανεξέταση του θανάτου δύο αδελφών, οι 5 «ύποπτες» διαθήκες

Ναύπακτος: Επανεξέταση του θανάτου δύο αδελφών, οι 5 «ύποπτες» διαθήκες
29 Δεκ. 2025 8:23
Η υπόθεση θανάτου δυο αδελφών μιας 89χρονης και ενός 84χρονου στη Ναύπακτο, που βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους, τον Φεβρουάριο του 2024, επανεξετάζεται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, οι 5 διαθήκες που εμφανίστηκαν μετά το θάνατο των αδελφών στην Ναύπακτο, κίνησαν υποψίες καθώς η μία ουσιαστικά αναιρούσε την άλλη. Σε μία από αυτές, τα αδέλφια άφηναν περιουσιακά στοιχεία στην γυναίκα που τα φρόντιζε και τα είχε βρει νεκρά.

Το αρχικό συμπέρασμα ήταν ότι πιθανότατα ο 84χρονος έβαλε φωτιά στο σπίτι, ωστόσο όπως προέκυψε στη συνέχεια, η έκταση αυτής της φωτιάς δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογεί τον θάνατο των αδελφών.

Επίσης, οι συγγενείς τους είπαν ότι στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν μαζί τους, δεν τους είχαν εκφράσει κάποιο ιδιαίτερο προβληματισμό. Συγγενείς καταγγέλλουν επίσης, ότι στο δωμάτιο βρέθηκε και ένα μπουκάλι με οινόπνευμα, το οποίο δεν εξετάστηκε από τις Αρχές.

Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική, ο 84χρονος είχε λάβει ηρεμιστικά χωρίς ωστόσο να του έχουν συνταγογραφηθεί τέτοια φάρμακα. 

Όλα τα παραπάνω, αφήνουν υπόνοιες για το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Επίσης, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι την υπόθεση είχε αναλάβει η «αμαρτωλή» ιατροδικαστική στην Πάτρα. Ο φάκελλος της υπόθεσης πλέον έχει πάει στο υπουργείο Δικαιοσύνης και θα γίνει νέα διερεύνησή της.

