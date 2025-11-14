Ναύπακτος: Συναγερμός, εξαφανίστηκε ο Βασίλης Καραγεωργόπουλος!

Έχει ύψος 1,78μ., κανονικό βάρος, καστανά μάτια, καστανά μαλλιά και είναι 31 χρόνων

14 Νοέ. 2025 22:18
Στη Ναύπακτο έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 31χρονου.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 13/11/2025, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την πόλη της Ναυπάκτου ο Βασίλης Καραγεωργόπουλος, 31 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 14/11/2025, για την εξαφάνιση του Βασίλη Καραγεωργόπουλου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Βασίλης Καραγεωργόπουλος έχει ύψος 1,78μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

