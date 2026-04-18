Ναύπακτος: Το μήνυμα του Βασίλη Γκίζα για τα 197 χρόνια από την Απελευθέρωση της πόλης

Στο ιστορικό αποτύπωμα της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου και στη σημασία που εξακολουθεί να έχει για την πόλη και τους ανθρώπους της αναφέρεται στο μήνυμά του ο δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας, με αφορμή τη συμπλήρωση 197 ετών από την 18η Απριλίου 1829, ημέρα κατά την οποία η ελληνική σημαία υψώθηκε στο Ιτς Καλέ, στον υψηλότερο προμαχώνα του κάστρου.

Όπως τονίζει, εκείνη η ημέρα δεν αποτέλεσε μόνο ένα ορόσημο για τη Ναύπακτο, αλλά μια εξέλιξη με βαρύνουσα σημασία για ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα και για την πορεία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μήνυμά του υπογραμμίζει ότι η απελευθέρωση της πόλης συνδέθηκε με μια κρίσιμη καμπή του Αγώνα, ενώ επικαλείται και τη χαρακτηριστική αναφορά του Σπυρίδωνα Τρικούπη, σύμφωνα με την οποία η άλωση της Ναυπάκτου στερέωσε τον αγώνα στη Στερεά Ελλάδα και προετοίμασε την απελευθέρωση του Μεσολογγίου.

Ο δήμαρχος Ναυπακτίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον στρατηγικό ρόλο της πόλης, σημειώνοντας ότι η Ναύπακτος, ως κομβικό σημείο για τον Κορινθιακό και τη Δυτική Ελλάδα, δεν ήταν απλώς μια πόλη που κέρδισε την ελευθερία της, αλλά ένας τόπος που συνέβαλε καθοριστικά στην ευρύτερη απελευθερωτική πορεία.

Παράλληλα, αποτίει φόρο τιμής τόσο στους αγωνιστές που έπεσαν όσο και σε εκείνους που επέζησαν και παρέδωσαν μια ελεύθερη πατρίδα στις επόμενες γενιές. Στο ίδιο πλαίσιο, στέκεται και στους απλούς, ανώνυμους ανθρώπους της Ναυπακτίας, που, όπως επισημαίνει, κράτησαν ζωντανή την ελπίδα στα χρόνια της σκλαβιάς με τη σιωπηλή δύναμη και την αντοχή τους.

Ο Βασίλης Γκίζας συνδέει το ιστορικό μήνυμα της επετείου με το σήμερα, σημειώνοντας ότι σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα δοκιμάζει τις ανθρώπινες σχέσεις και η συλλογική μνήμη συχνά υποχωρεί μπροστά στην ταχύτητα της εποχής, η 18η Απριλίου υπενθυμίζει πως οι μεγάλες κατακτήσεις γεννιούνται μόνο μέσα από την ενότητα. Όπως αναφέρει, η Ναύπακτος ελευθερώθηκε επειδή οι αγωνιστές της στάθηκαν μαζί και αυτό ακριβώς το πνεύμα είναι που απαιτείται και σήμερα απέναντι σε κάθε νέα πρόκληση και σε κάθε προσπάθεια για το μέλλον του τόπου.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος αναφέρεται και στις εκδηλώσεις μνήμης και πολιτισμού που οργανώνονται τα τελευταία χρόνια για την ιστορική αυτή επέτειο, επισημαίνοντας ότι φέτος θα πραγματοποιηθούν από τις 24 έως τις 26 Απριλίου, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής προς τους πολίτες.

Με το μήνυμά του εύχεται χρόνια πολλά στην πόλη και σε όλους τους Ναυπάκτιους, δίνοντας στην επέτειο τον χαρακτήρα όχι μόνο μιας ιστορικής αναφοράς, αλλά και μιας ζωντανής υπενθύμισης της ταυτότητας και της συλλογικής ευθύνης της τοπικής κοινωνίας.

