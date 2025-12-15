Ναύπακτος: Τον συνέλαβαν για κλοπή σε περίπτερο, βρήκαν και ναρκωτικά – Χειροπέδες σε έναν ακόμα άνδρα

Συνελήφθη χθες το βράδυ στη Ναύπακτο ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, το πρωί της ίδιας ημέρας αφαίρεσε από περίπτερο καπνικά είδη και προϊόντα συνολικής αξίας 615 ευρώ.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του συλληφθέντα σε περιοχή της Φωκίδας, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 7,7 γραμμάρια κάνναβης, 0,8 γραμμάρια κοκαΐνης, έναν τρίφτη, καθώς και καπνικά είδη.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν να εξέρχεται από την οικία του κατηγορούμενου έναν αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος επίσης συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5,6 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα MDMA, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες, ενώ οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

