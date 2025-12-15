Ναύπακτος: Τον συνέλαβαν για κλοπή σε περίπτερο, βρήκαν και ναρκωτικά – Χειροπέδες σε έναν ακόμα άνδρα

Στη σύλληψη ενός άνδρα στη Ναύπακτο για κλοπή καπνικών προϊόντων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ενώ έρευνα που ακολούθησε στην οικία του αποκάλυψε ναρκωτικές ουσίες και οδήγησε και σε δεύτερη σύλληψη.

Ναύπακτος: Τον συνέλαβαν για κλοπή σε περίπτερο, βρήκαν και ναρκωτικά - Χειροπέδες σε έναν ακόμα άνδρα
15 Δεκ. 2025 12:42
Pelop News

Συνελήφθη χθες το βράδυ στη Ναύπακτο ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, το πρωί της ίδιας ημέρας αφαίρεσε από περίπτερο καπνικά είδη και προϊόντα συνολικής αξίας 615 ευρώ.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του συλληφθέντα σε περιοχή της Φωκίδας, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 7,7 γραμμάρια κάνναβης, 0,8 γραμμάρια κοκαΐνης, έναν τρίφτη, καθώς και καπνικά είδη.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν να εξέρχεται από την οικία του κατηγορούμενου έναν αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος επίσης συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5,6 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα MDMA, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες, ενώ οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ναύπακτος: Τον συνέλαβαν για κλοπή σε περίπτερο, βρήκαν και ναρκωτικά - Χειροπέδες σε έναν ακόμα άνδρα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:46 Η ΔΕΗ επανασχεδιάζει την εμπειρία του πελάτη
13:45 Σοβαρό επεισόδιο σε σχολείο στην Κυψέλη: Μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών, μία 14χρονη τραυματίας
13:40 Μαρινάκης προς αγρότες: Στις 3 η απάντηση της Κυβέρνησης – «Υπάρχουν μαξιμαλιστικά αιτήματα – Ο διάλογος έχει όρια»
13:38 Αστείες ιστορίες με φοιτητικές εργασίες που χάρισαν άφθονο γέλιο (ίσως και λίγο …τρόμο)
13:36 Με τον «Καραγκιόζη στο σπίτι της Κοκκόνας» ξεκίνησαν οι Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις θεάτρου Σκιών
13:30 Σε 24ωρη απεργία την Τρίτη οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Πατρών «Άγιος Ανδρέας» – Κάλεσμα για συγκέντρωση στο Δημαρχείο
13:28 Ο άνθρωπος που όρμησε απέναντι στα όπλα: Σχεδόν 1 εκατ. δολάρια δωρεές για τον ήρωα της επίθεσης στο Σίδνεϊ
13:24 Με μεγάλη συμμετοχή και παλμό η ετήσια Ολομέλεια του σπιράλ
13:21 Όταν η ποίηση επιστρέφει στην καρδιά: «Καρδιακές Αναρτήσεις» της Μαρίας Καλογεράτου στην Πάτρα
13:18 Μνημόνιο συνεργασίας από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τους Γιατρούς του Κόσμου
13:15 Μητσοτάκης σε Σάντου: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ
13:13 Από πορτιέρης στη Συγγρού σε «Έλληνα Εσκομπάρ»: Η διαδρομή του 65χρονου πίσω από τους τόνους κοκαΐνης
13:08 Πολύ καλή εμφάνιση για τον Ανδρέα Μπιτσάκο
13:02 Φως κι ελπίδα στη Νύχτα των Ευχών στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ΦΩΤΟ
13:00 Μεγάλη συναυλία Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Αίγιο: Αλλαγή χρόνου με Χρήστο Δάντη
12:57 Ναύπακτος: Το ‘βαλε στο τέρμα και φόρεσε χειροπέδες
12:55 Ο Απόλλωνας δεν πήρε “δώρα”, φουλάρει για Κηφισιά
12:54 Αιτωλικό: Συλλήψεις σε καταστήματα για παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών αθλητικών καναλιών
12:51 Χαρίτσης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό αντί στον διάλογο
12:50 Δείτε ποιος αστέρας του ποδοσφαιρικού θα συμμετάσχει στην ταινία «Fast & Furious»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ