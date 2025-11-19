Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Οι ΗΠΑ αποκτούν λιμάνι απέναντι στην COSCO, η επένδυση και η νομοθετική ρύθμιση

Σε εμβληματικές επενδύσεις στην Ελλάδα και μάλιστα με βήμα ταχύ προχωρούν οι ΗΠΑ. Εδώ και μήνες συντελούνταν αθόρυβα και υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας διεργασίες, με τα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα να αποτελούν την κορωνίδα του στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης Τραμπ.

Τάκης Θεοδωρικάκος και Κίμπερλι Γκιλφόιλ προχώρησαν σε σημαντικές ανακοινώσεις.

«Βρισκόμαστε στην αρχή τεκτονικών αλλαγών. Ακόμη δεν έχεις δει τίποτα» σημείωνε με έμφαση υψηλόβαθμος αξιωματούχος σε σχετική ερώτηση του enikos.gr για το τι συμβαίνει με τα ναυπηγεία Ελευσίνας και τις κοινές ανακοινώσεις Θεοδωρικάκου – Γκιλφόιλ.

Για τους καλά γνωρίζοντες των γεωπολιτικών κινήσεων και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα, οι ανακοινώσεις χθες Τρίτη 18/11/2025 ήταν το αποτέλεσμα των κινήσεων του τελευταίου διμήνου.

Η αρχή έγινε με την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Κάθε άλλο παρά τυχαίο ήταν το γεγονός ότι εκεί επέλεξε να συναντήσει τρεις κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης, τους Σταύρο Παπασταύρο, Τάκη Θεοδωρικάκο και Βασίλη Κικίλια.

Το επόμενο βήμα, για το οποίο κρατήθηκαν χαμηλοί τόνοι, ήταν η επίσκεψη των υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Αμερικανικού Κρατικού Χρηματοδοτικού Οργανισμού Επενδύσεων – DFC, που έχει επενδύσει μόνο μία φορά σε αμερικανική εταιρεία εκτός επικράτειας ΗΠΑ, κι αυτό έγινε στα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα, με ειδικό νόμο που υπερψηφίστηκε με διακομματική στήριξη από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς.

Και σε αυτή την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του DFC ήταν «παρών» ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Και όχι τυχαία απ’ ότι αποδείχθηκε, αφού χθες υποδέχθηκε την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο υπουργείο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στις επενδύσεις, τη ναυπηγική βιομηχανία και το εμπόριο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης με την κα Γκιλφόιλ, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε την θέσπιση άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ONEX, με τη συμμετοχή της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των ΗΠΑ, DFC, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο του λιμανιού στα ναυπηγεία Ελευσίνας ως ενεργειακού, εμπορικού και διακομετακομιστικού κέντρου.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη συνάντηση εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς την Πρέσβη των ΗΠΑ την οποία συνεχάρη «για την καθοριστική συνδρομή της στις πολύ σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες, με τις οποίες η Ελλάδα καθίσταται κόμβος ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή και όλη την Ευρώπη».

Οι ΗΠΑ έχουν μεγάλα σχέδια στην Ελευσίνα και για το κομμάτι ναυπήγησης πολεμικών πλοίων κι αυτό είναι κάτι που τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του επισημαίνοντας ότι οι αμυντικές επενδύσεις βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες μαζί με τους τομείς των επενδύσεων, του εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας, της βιομηχανίας καθώς και στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος «Το υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία η ONEX, που επιχειρεί στα ναυπηγεία Ελευσίνας και έχει χρηματοδοτηθεί από την Αμερικανική Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα DFC, έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός από την ναυπηγική βιομηχανία και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, λιμενικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα».

Επί της ουσίας, στην Ελευσίνα θα δημιουργηθεί το νέο μεγάλο λιμάνι με ένα μικρό logistic center, που θα εξυπηρετεί το μεγάλο logistic center του Θριασίου, ως αντίπαλον δέος για το λιμάνι του Πειραιά, που διαχειρίζεται η COSCO.

Είναι σαφές ότι με την ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα δεν καθίσταται μόνο ενεργειακός κόμβος, αλλά ενισχύεται ακόμη περισσότερο η στρατηγική του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, του νέου παραγωγικού προτύπου, με νέες σημαντικές επενδύσεις, νέες υποδομές, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και χιλιάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

«Αυτός είναι ο δρόμος της ασφάλειας και της ευημερίας για τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές» σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Από τη μεριά της, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Κίμπερλι Γκιλφόιλ δήλωσε: «Είναι μεγάλη η χαρά που βρίσκομαι εδώ, στην Αθήνα και στην όμορφη χώρα σας, την Ελλάδα. Με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκο ξεκινήσαμε τη φιλία και τη συνεργασία μας πριν από 10 μήνες, σχετικά με όσα θέλουμε από κοινού να πετύχουμε. Σήμερα, είναι πραγματικά τιμή να βρίσκομαι εδώ αυτοπροσώπως, να δουλεύουμε μαζί και να μπορούμε ήδη να ανακοινώσουμε σημαντικά πράγματα για τη διμερή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Είναι απλώς ένα μικρό παράδειγμα όλων αυτών που σχεδιάζουμε και σκοπεύουμε να κάνουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο που σκοπεύουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τις δύο χώρες μας.

Έχουμε πολλές ευκαιρίες. Συζητήσαμε σήμερα τη συνεργασία στους βασικούς τομείς της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυπηγικής βιομηχανίας. Αυτές είναι δύο προτεραιότητες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η ενεργειακή ασφάλεια, όπως έχω πει, ισούται με εθνική ασφάλεια. Και χαιρόμαστε που έχουμε ισχυρούς εταίρους στην Ελλάδα που κατανοούν τη σημασία του τομέα. Προσβλέπουμε στην επέκταση και χρήση του λιμανιού Ελευσίνας ως κόμβου logistics σε αυτή τη σημαντική γεωπολιτική περιοχή. Αποτελεί είναι ένα κομβικής σημασίας βήμα προς τα εμπρός. Και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον κ. Υπουργό.

Ήταν μεγάλη η χαρά μου να συνεργαστούμε όλους αυτούς τους μήνες και η συνάντηση σήμερα αποτελεί είναι ένα επιστέγασμα αυτής της συνεργασίας. Προσβλέπουμε σε πραγματικά σημαντικά αποτελέσματα από τη συνεργασίας δουλεύοντας μαζί. Είμαστε εδώ μόνο δύο εβδομάδες, τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

Οι νέες επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν για τις υποδομές, μαζί με χρήματα που ήδη έχουν επενδυθεί από την DFC αλλά και ιδία κεφάλαια της ΟΝΕΧ θα ξεπεράσουν το ένα δις την επόμενη πενταετία.

