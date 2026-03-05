Ναύπλιο: Επιχείρηση διάσωσης 78χρονου Νορβηγού τουρίστα στον λόφο του Προφήτη Ηλία

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/3) στο Ναύπλιο, όταν 78χρονος τουρίστας από τη Νορβηγία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εξόρμησής του στον λόφο του Προφήτης Ηλίας Ναυπλίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών για τη διάσωσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άνδρας γλίστρησε και έπεσε σε δύσβατο σημείο της περιοχής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μην μπορεί να μετακινηθεί μόνος του. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, προκειμένου να απεγκλωβιστεί και να μεταφερθεί με ασφάλεια.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου, οι οποίες ανέπτυξαν ειδικό σχέδιο για την προσέγγιση του τραυματία στο δύσβατο σημείο όπου βρισκόταν.

Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό, κατάφεραν να φτάσουν κοντά στον 78χρονο και να τον μεταφέρουν προσεκτικά σε σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει ασθενοφόρο. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του ηλικιωμένου τουρίστα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση του περιστατικού.