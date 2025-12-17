Ναυτικός αποκλεισμός της Βενεζουέλας από Τραμπ: «Ξένη τρομοκρατική οργάνωση»

Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι οι χερσαίες επιθέσεις των ΗΠΑ στη νότια Αμερικανική χώρα θα ξεκινήσουν σύντομα.

17 Δεκ. 2025 7:12
Pelop News

Τον αποκλεισμό όλων των επιβαρυμένων με κυρώσεις δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, διέταξε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη 16/12/2025, προσθέτοντας ότι πλέον θεωρεί τους ηγέτες της χώρας ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

«Για την κλοπή των περιουσιακών μας στοιχείων και για πολλούς άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων, το καθεστώς της Βενεζουέλας έχει χαρακτηριστεί ως ΞΕΝΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Ως εκ τούτου, σήμερα, διατάζω ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΠΟ ΚΥΡΩΣΕΙΣ που εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα».

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν μία εβδομάδα μετά την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου υπό κυρώσεις κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, το πιο πρόσφατο βήμα μιας εκστρατείας πίεσης προς την κυβέρνηση του Βενεζουελάνου ηγέτη Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο ο Τραμπ κατηγορεί για τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ.

Το υπουργείο επικοινωνιών της Βενεζουέλας, που διαχειρίζεται όλα τα αιτήματα τύπου για την κυβέρνηση, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Ο Μαδούρο, μιλώντας σε εκδήλωση το βράδυ της Τρίτης πριν από τη δήλωση Τραμπ, είπε: «Ο ιμπεριαλισμός και η φασιστική Δεξιά θέλουν να αποικίσουν τη Βενεζουέλα για να αρπάξουν τον πλούτο της σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσό και άλλα ορυκτά. Έχουμε ορκιστεί απόλυτα να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας και στη Βενεζουέλα η ειρήνη θα θριαμβεύσει».

Η εκστρατεία Τραμπ περιλαμβάνει αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και πάνω από είκοσι επιδρομές σε πλοία στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική κοντά στη Βενεζουέλα, που έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 90 θανάτους.

Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι οι χερσαίες επιθέσεις των ΗΠΑ στη νότια Αμερικανική χώρα θα ξεκινήσουν σύντομα.

