Ναγκόρνο Καραμπάχ: Βρέθηκε ομαδικός τάφος Αζέρων

Βρέθηκε ομαδικός τάφος Αζέρων στρατιωτών σύμφωνα με το Αζερμπαϊτζάν. Όπως ανέφερε το Μπακού, οι στρατιώτες εκτελέστηκαν από Αρμένιους αυτονομιστές στη διάρκεια του πρώτου πολέμου για τον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, στις αρχές των χρόνων του 1990.

«Μαζικός τάφος Αζέρων στρατιωτών που βασανίσθηκαν και εκτελέσθηκαν στη διάρκεια του πρώτου πολέμου του Καραμπάχ ανακαλύφθηκε στο χωριό Εντίλι», ανέφερε σήμερα στο Twitter ο Χικμέτ Χατζίγεφ, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου Ιλχάμ Αλίγεφ.

Mass grave of tortured/killed Azerbaijani militaries by 🇦🇲 during the 1st war identified in Edilli village. Edilli was used as concentration camp for Azerbaijani hostages by Armenia. 4000 Azerbaijani militaries/civilians remain missing. 🇦🇲 refuses to provide mass grave locations. pic.twitter.com/5FkgdaADBI

