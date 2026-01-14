«Ναι, θα είμαι ξανά υποψήφιος Δήμαρχος το 2028» – Mήνυμα Σβόλη στην κοπή πίτας της «Πάτρα Ενωμένη»

Σε κλίμα έντονης πολιτικής φόρτισης και με σαφή προεκλογικό τόνο, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» στο ξενοδοχείο Royal.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο επικεφαλής της παράταξης Κώστας Σβόλης, ο οποίος ανακοίνωσε επισήμως ότι θα είναι ξανά υποψήφιος Δήμαρχος Πατρέων το 2028.

«Παίρνω εντολή από εσάς – Μου δίνετε το “εντελεσθε”»

«Ναι, θα είμαι υποψήφιος Δήμαρχος το 2028. Δεν το λέω εγωιστικά. Το λέω γιατί παίρνω εντολή από εσάς. Εσείς σήμερα μου δίνετε το “εντελεσθε”», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η απόφασή του στηρίζεται στη δυναμική που κατέγραψε η παράταξη στις τελευταίες εκλογές.

Ο κ. Σβόλης υπενθύμισε ότι, παρά το γεγονός πως δεν προέρχεται από «κομματικό σωλήνα» και χωρίς εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, κατάφερε – όπως είπε – «παρά τις τρικλοποδιές», να οδηγήσει την παράταξη στη δεύτερη θέση με πολύ καλή επίδοση στον δεύτερο γύρο.

Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή

Στην ομιλία του εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στη Δημοτική Αρχή, κάνοντας λόγο για κοινωνική αναλγησία και έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων υπέρ των πολιτών.

«Πόσο καλοί άνθρωποι είναι όταν δεν κάνουν διαγραφές χρεών; Πόσο καλοί άνθρωποι είναι όταν ανεβάζουν το κόστος του νερού; Πού είναι η στήριξη στις λαϊκές οικογένειες;», διερωτήθηκε, κατηγορώντας τη σημερινή διοίκηση ότι πέρσι αύξησε τα δημοτικά τέλη στα μικρά μαγαζιά, εισέπραξε χρήματα που δεν κατευθύνθηκαν στην καθαριότητα και δεν διέθεσε ούτε ένα ευρώ στον φτωχό πολίτη.

Ειδική αναφορά έκανε και στις ενεργειακές κοινότητες, λέγοντας: «Γιατί δεν μπήκαμε στις ενεργειακές κοινότητες της Περιφέρειας;», αλλά και στον τομέα της υγείας: «Πείτε μου μία δράση για την υγεία. Όταν μιλάς για κοινωνικό παρεμβατισμό, πρέπει να το πράττεις».

