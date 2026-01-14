«Ναι, θα είμαι ξανά υποψήφιος Δήμαρχος το 2028» – Mήνυμα Σβόλη στην κοπή πίτας της «Πάτρα Ενωμένη»

Μεγάλη συμμετοχή στο Royal, σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή και κάλεσμα για ενότητα πέρα από κομματικά στεγανά

«Ναι, θα είμαι ξανά υποψήφιος Δήμαρχος το 2028» – Mήνυμα Σβόλη στην κοπή πίτας της «Πάτρα Ενωμένη»
14 Ιαν. 2026 20:18
Pelop News

Σε κλίμα έντονης πολιτικής φόρτισης και με σαφή προεκλογικό τόνο, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» στο ξενοδοχείο Royal.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο επικεφαλής της παράταξης Κώστας Σβόλης, ο οποίος ανακοίνωσε επισήμως ότι θα είναι ξανά υποψήφιος Δήμαρχος Πατρέων το 2028.

«Παίρνω εντολή από εσάς – Μου δίνετε το “εντελεσθε”»

«Ναι, θα είμαι υποψήφιος Δήμαρχος το 2028. Δεν το λέω εγωιστικά. Το λέω γιατί παίρνω εντολή από εσάς. Εσείς σήμερα μου δίνετε το “εντελεσθε”», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η απόφασή του στηρίζεται στη δυναμική που κατέγραψε η παράταξη στις τελευταίες εκλογές.

Ο κ. Σβόλης υπενθύμισε ότι, παρά το γεγονός πως δεν προέρχεται από «κομματικό σωλήνα» και χωρίς εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, κατάφερε – όπως είπε – «παρά τις τρικλοποδιές», να οδηγήσει την παράταξη στη δεύτερη θέση με πολύ καλή επίδοση στον δεύτερο γύρο.

«Ναι, θα είμαι ξανά υποψήφιος Δήμαρχος το 2028» – Mήνυμα Σβόλη στην κοπή πίτας της «Πάτρα Ενωμένη»

Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή

Στην ομιλία του εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στη Δημοτική Αρχή, κάνοντας λόγο για κοινωνική αναλγησία και έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων υπέρ των πολιτών.

«Πόσο καλοί άνθρωποι είναι όταν δεν κάνουν διαγραφές χρεών; Πόσο καλοί άνθρωποι είναι όταν ανεβάζουν το κόστος του νερού; Πού είναι η στήριξη στις λαϊκές οικογένειες;», διερωτήθηκε, κατηγορώντας τη σημερινή διοίκηση ότι πέρσι αύξησε τα δημοτικά τέλη στα μικρά μαγαζιά, εισέπραξε χρήματα που δεν κατευθύνθηκαν στην καθαριότητα και δεν διέθεσε ούτε ένα ευρώ στον φτωχό πολίτη.

Ειδική αναφορά έκανε και στις ενεργειακές κοινότητες, λέγοντας: «Γιατί δεν μπήκαμε στις ενεργειακές κοινότητες της Περιφέρειας;», αλλά και στον τομέα της υγείας: «Πείτε μου μία δράση για την υγεία. Όταν μιλάς για κοινωνικό παρεμβατισμό, πρέπει να το πράττεις».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:32 Προκλητικός ο Μεντβέντεφ: Αν οι ΗΠΑ πάρουν τη Γροιλανδία, στην Ευρώπη θα τα κάνουν πάνω τους
21:24 Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Δεν έφταιγε ο Γιαζίτσι, την ευθύνη έχει ο προπονητής»
21:16 Το Ιράν απειλεί ανοικτά τον Τραμπ: Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει το στόχο
21:08 Καμία δήλωση μετά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας Δανίας-Γροιλανδίας με Βανς και Ρούμπιο
21:00 Αντώνης Σκιαθάς στα Αραβικά: Νέα διάκριση για τον ποιητή και συνέντευξη στο περιοδικό «Hamzat Wasl».
20:51 Ξενικά η πλατφόρμα για μείωση ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες – Όλες οι προϋποθέσεις για το 2026
20:42 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2: «Έκλεισε» εισιτήριο για τα ημιτελικά από το 15′ ο Δικέφαλος του Βορρά
20:34 Γάζα: Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ
20:26 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Σκιές Ισχύος
20:18 «Ναι, θα είμαι ξανά υποψήφιος Δήμαρχος το 2028» – Mήνυμα Σβόλη στην κοπή πίτας της «Πάτρα Ενωμένη»
20:10 Λαμία: Μπουνιές μεταξύ μαθητών σε σχολείο με εμπλοκή και εξωσχολικών
20:02 Αχαΐα: «Μπλόκο» και στις κρίσεις της ΕΛΑΣ – Τουλάχιστον μια 20άδα θα κριθεί προσεχώς
19:54 Ιράν: Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις
19:40 ΑΕΚ-ΟΦΗ 0-1: «Πεντοζάλι» στη Νέα Φιλαδέλφεια και πρόκριση για τους Κρητικούς
19:32 Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζει χτύπημα κατά του Ιράν στις επόμενες 24 ώρες
19:24 Θεσσαλονίκη: Αναβολή στη δίκη γιατρού και φυσικοθεραπευτή που κατηγορούνται για θανάτους ασθενών με σκλήρυνση
19:16 Πυροσβεστική: Νέος Συντονιστής Επιχειρήσεων σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Νήσους ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γόντικας
19:08 Σταθερό το ποσοστό ανεργίας παγκοσμίως το 2026, αλλά με έλλειμμα ποιοτικών θέσεων εργασίας
19:00 Γυναίκα, μόνη, προβάλλεται..!
18:49 Ανοίγει από αύριο το πρωί η Περιμετρική Πατρών – Βήμα πίσω από τους αγρότες ενόψει διαλόγου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ