Νάπολη: Μια πόλη που σε κερδίζει με χάος, ιστορία και την καλύτερη πίτσα του κόσμου

Η Νάπολη δεν είναι μια πόλη που σε κερδίζει με την πρώτη ματιά. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι κίνηση, οι πολυκατοικίες παλιές, οι ήχοι δυνατοί. Όμως πίσω από αυτή την ακατάστατη γοητεία κρύβεται ένας από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς της Ιταλίας.

Εδώ η ιστορία βρίσκεται παντού: σε αρχαίες πόλεις που πάγωσαν στον χρόνο, σε εκκλησίες αιώνων, σε κάστρα δίπλα στη θάλασσα και σε στενά όπου η καθημερινότητα μοιάζει με σκηνή κινηματογραφικής ταινίας.

Από τα ερείπια της Πομπηίας μέχρι τις μυρωδιές της αυθεντικής ναπολιτάνικης πίτσας, η Νάπολη είναι μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Εκεί που ο χρόνος σταμάτησε: Η Πομπηία.

Λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Νάπολη βρίσκεται ένας από τους πιο συγκλονιστικούς αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο.

Η Πομπηία θάφτηκε το 79 μ.Χ. όταν εξερράγη το ηφαίστειο του Βεζούβιου. Η στάχτη σκέπασε την πόλη και μαζί της «πάγωσε» στιγμές της καθημερινής ζωής των κατοίκων.

Περπατώντας σήμερα στα λιθόστρωτα δρομάκια της, ο επισκέπτης βλέπει σπίτια, αγορές και τοιχογραφίες που διατηρούνται σχεδόν όπως πριν από δύο χιλιάδες χρόνια.

Στην σκιά του ηφαιστείου: Ο Βεζούβιος

Ο Βεζούβιος δεσπόζει πάνω από την πόλη και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ηφαίστεια του κόσμου.

Σήμερα οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν μέχρι τον κρατήρα και να περπατήσουν στο σεληνιακό τοπίο της κορυφής. Από εκεί η θέα προς τον κόλπο της Νάπολης είναι εντυπωσιακή.

Μια δεύτερη χαμένη πόλη: Το Ερκολάνο

Λιγότερο γνωστό από την Πομπηία αλλά εξίσου εντυπωσιακό είναι το Ερκολάνο.

Η πόλη καλύφθηκε από παχύ στρώμα λάβας, γεγονός που βοήθησε στη διατήρηση πολλών κτιρίων και λεπτομερειών.

Πολλοί επισκέπτες λένε ότι εδώ νιώθουν πιο έντονα την αίσθηση μιας αυθεντικής ρωμαϊκής πόλης.

Μια άλλη Νάπολη… κάτω από τη γη

Κάτω από τους πολυσύχναστους δρόμους της Νάπολης κρύβεται ένα ολόκληρο υπόγειο δίκτυο.

Σήραγγες, δεξαμενές και αρχαία περάσματα δημιουργήθηκαν από Έλληνες και Ρωμαίους και αργότερα χρησιμοποιήθηκαν ως καταφύγια στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σήμερα οργανώνονται ξεναγήσεις που αποκαλύπτουν αυτή τη λιγότερο γνωστή πλευρά της πόλης.

Το ιστορικό κέντρο που κόβει την πόλη στα δύο

Η Spaccanapoli είναι ένας μακρύς δρόμος που διασχίζει το ιστορικό κέντρο και ουσιαστικά «χωρίζει» την παλιά πόλη στα δύο.

Κατά μήκος του δρόμου βρίσκονται εκκλησίες, μικρά καταστήματα και ιστορικά κτίρια. Σε μια από τις πιο γνωστές παράπλευρες οδούς, τη Via San Gregorio Armeno, κατασκευάζονται οι διάσημες φιγούρες της φάτνης.

Η καρδιά της πόλης: Piazza del Plebiscito

Η μεγαλύτερη πλατεία της Νάπολης είναι το σημείο όπου συγκεντρώνεται η ιστορία της πόλης.

Εδώ βρίσκεται το Βασιλικό Παλάτι, αλλά και η εκκλησία San Francesco di Paola, που θυμίζει έντονα το Πάνθεον της Ρώμης.

Η πλατεία αποτελεί σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες.

Το κάστρο με τον πιο παράξενο θρύλο

Το Castel dell’Ovo είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα της Νάπολης.

Σύμφωνα με έναν παλιό θρύλο, ο ποιητής Βιργίλιος είχε κρύψει ένα μαγικό αυγό στα θεμέλια του κάστρου για να προστατεύει την πόλη.

Αν το αυγό σπάσει, λέει ο μύθος, το κάστρο θα καταρρεύσει.

Ένα από τα σημαντικότερα μουσεία αρχαιολογίας

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης φιλοξενεί μερικούς από τους σημαντικότερους θησαυρούς της αρχαιότητας.

Εκεί εκτίθενται ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και αντικείμενα από την Πομπηία και το Ερκολάνο.

Το γλυπτό που μοιάζει ζωντανό

Στην Cappella Sansevero βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά γλυπτά της Ευρώπης.

Ο «Καλυμμένος Χριστός» είναι ένα μαρμάρινο άγαλμα που απεικονίζει το σώμα του Χριστού κάτω από ένα πέπλο, το οποίο μοιάζει σχεδόν διάφανο.

Η πόλη όπου γεννήθηκε η πίτσα

Η Νάπολη θεωρείται η γενέτειρα της αυθεντικής πίτσας Margherita.

Σε μικρές παραδοσιακές πιτσαρίες μπορεί κανείς να δοκιμάσει την αυθεντική συνταγή που έκανε γνωστή την πόλη σε όλο τον κόσμο.

Ένας προορισμός γεμάτος ιστορία και ζωή

Η Νάπολη είναι μια πόλη αντιθέσεων. Από τα αρχαία ερείπια μέχρι τα ζωντανά σοκάκια και από τα μουσεία μέχρι τις ταβέρνες με μυρωδιά πίτσας, κάθε γωνιά της έχει κάτι να διηγηθεί.

Δεν είναι μια πόλη τέλεια. Είναι όμως μια πόλη που δύσκολα ξεχνάς.

