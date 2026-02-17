Νάπολι: Πυρκαγιά έκαψε γνωστό θέατρο ΒΙΝΤΕΟ

Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε και επεκτάθηκε γύρω στις 6 το πρωί, τοπική ώρα, κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης, στην κεντρική περιοχή Κιάϊα.

Η στέγη του θεάτρου έχει καταρρεύσει. Εκκενώθηκαν όλες οι γύρω πολυκατοικίες και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Sannazaro, le fiamme partite all’alba – ingenti danni, crollata la cupola https://t.co/zklUzDn47L pic.twitter.com/WpodCOQbNy — Napoli Today (@NapoliToday) February 17, 2026



Στο σημείο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να επιχειρούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα αίτιά της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.

